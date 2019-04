StorieTouraine, 16/04/19 : réactions locales à l’incendie de Notre-Dame, grève en vue à La Poste d'Amboise, le début du Printemps de Bourges…

On évoque aussi le projet d’un monument de Château-la-Vallière.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info de la journée en Indre-et-Loire, avec des mises à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Incendie de Notre-Dame : vive émotion en Touraine…

Dès lundi soir, de nombreuses personnalités locales ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour faire part de leur « sidération » (le député LREM Daniel Labaronne), de leur « tristesse » (la députée européenne LR Angélique Delahaye), de leur « émoi » (la députée UDI Sophie Auconie) ou de leur « désespoir » (le maire de Tours Christophe Bouchet).

Ce mardi après-midi, le président PS de la région Centre-Val de Loire François Bonneau propose de dédier une enveloppe financière pour soutenir la reconstruction du monument. L’idée sera soumise au vote le 25 avril mais le montant n’est pas encore connu. « Dans un Centre-Val de Loire au patrimoine exceptionnel, riche de ses châteaux et cathédrales, la Région souhaite par ailleurs soutenir les nombreuses entreprises disposant d’un savoir-faire remarqué dans le domaine de la restauration des monuments historiques qui s’engageraient dans la reconstruction » écrit-il également.

A Tours, Christophe Bouchet annonce qu'il proposera une aide de 20 000€ pour la reconstruction lors du prochain conseil municipal.

A noter que l’archevêque de Tours Mgr Aubertin évoquera cet incendie lors d’une messe célébrée ce 16 avril au sein de la Cathédrale Saint-Gatien, alors que les catholiques célèbrent en ce moment la semaine sainte.

Le patrimoine c’est aussi à Château-la-Vallière…

Alors qu’une mobilisation générale est lancée pour Notre-Dame, d’autres monuments appellent aux dons. C’est le cas du Château de Vaujours à Château-la-Vallière, construit au XVème siècle et actuellement en ruines. Le site a souvent servi de décor pour des représentations théâtrales et veut renouer avec cette tradition en 2019 via la troupe Taprobane. Pour y arriver, un financement participatif vient d’être lancé. Pour participer, date limite fixée au 31 mai. https://dartagnans.fr/fr/projects/theatre-au-chateau-de-vaujours/campaign

Ça ne s’arrange pas à La Poste d’Amboise…

C’est en tout cas ce que dit la CGT qui ne digère toujours pas la réorganisation mise en place récemment. Elle entraîne selon elle retards de distribution du courrier (dont les livraisons de la presse), malaise chez les agents. Le syndicat évoque une hausse des arrêts de travail et appelle à la grève de façon illimitée dès le mardi 23 avril. Une manifestation aura lieu dès 7h du matin à la ZI de la Boitardière.

Des nouvelles de Maïs…

Une centaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture d’Indre-et-Loire lundi 15 avril pour soutenir Maïs, jeune père de famille russe à Tours depuis près de 6 ans, arrêté le 9 avril et désormais menacé d’expulsion. Les associations de soutiens aux migrants réclament une intervention de la préfète pour qu’il puisse rester en France.

Et musique !

Ce mardi début du Printemps de Bourges. C’est la 43ème édition de cet événement qui marque le lancement de la saison des festivals en France. Jusqu’à dimanche des dizaines de concerts sont prévus dans la capitale du Cher dont Maître Gims, Zazie, Clara Luciani, Skip the Use, Odezenne, Cats on Trees, Canine, le Tourangeau Ephèbe, la Tourangelle Claire Diterzi…