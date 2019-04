Tours pense déjà à la Fête de la Musique, il est temps de s'inscrire !

Oui, c'est toujours le 21 juin.

Ça fait partie des dates qu'on coche direct dans l'agenda, le genre de soirée où on sait qu'ol vaut mieux poser sa journée du lendemain pour s'en remettre si elle a lieu en pleine semaine.

Chaque année, les rues de Tours débordent de monde pour la Fête de la Musique (en tout cas quand il fait beau). Pour 2019, ça devrait encore être le cas, avec stands de restauration sortis dans la rue et litres de boissons fraîches directement servis aux passants (dans des gobelets réutilisables cette fois-ci, on espère !!).

Pourquoi vient-on à la Fête de la Musique ? Pour l'ambiance... et pour le son. Même si c'est parfois un peu étonnant, hésitant ou couillu. Cette année ce sera la 38ème édition, et en plus le 21 juin tombe un vendredi. Donc beaucoup d'entre vous n'auront pas besoin de se lever le lendemain. Si vous ratez le dernier tram, vous devriez réussir à vous en remettre...

Une Fête de la Musique, ça s'organise. Dès le mois d'avril. Donc la Ville de Tours recense en ce moment les initiatives des différents acteurs pour cette soirée-là...

Objectif : éditer le programme le plus complet possible avec les groupes, les projets associatifs, les concerts dans les bars... Vous serez de la partie/party ? Inscrivez-vous sur ce lien. Et faites-le avant le mercredi 8 mai !

L'an dernier, une centaine de formations s'étaient produites dans une soixantaine de lieux (surtout en centre-ville). A part les consommations, tout est gratuit.