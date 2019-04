[Article collaboratif] Découvrez qui recrute en avril 2019 en Indre-et-Loire

On recherche dans la garde d'enfants, la restauration, la menuiserie...

Info-Tours.fr se mobilise pour l'emploi. Consulté par des dizaines de milliers de personnes chaque semaine, notre média est un fort vecteur de partage d'information. On en profite pour vous aider à trouver du travail... ou à recruter les nouveaux talents de vos entreprises. Désormais sur cette page, vous trouverez en permanence les offres arrivées jusqu'à nos oreilles ou les événements en lien avec l'emploi en Indre-et-Loire.

Vous recrutez ? Faites-le savoir, c'est gratuit ! Envoyez-nous simplement votre offre par mail à contact@info-tours.fr ou par message privé sur les réseaux sociaux et nous actualiserons cet article. Il sera par ailleurs en permanence mis en avant sur notre page d'accueil.

Aide aux personnes âgées et handicapées...

L'association ASSAD-HAD recherche des aides à domicile en Indre-et-Loire pour aider et accompagner les personnes âgées, handicapées, malades à leur domicile dans les activités de la vie quotidienne (entretien du logement et du linge, repassage, préparation des repas, aide à la prise des repas, courses, accompagnement dans les déplacements, maintien du lien social, aide à l'habillage, à la toilette, stimulation dans l'autonomie, aide aux transferts...).



Expérience auprès de personnes en perte d'autonomie appréciée. CDD et CDI, en temps plein ou temps partiel. Rémunération selon diplôme (de 10.03€ à10,50€ bruts/heure) Indemnisation des temps de trajet et des km. Majoration des dimanches et jours fériés de 45%. Permis B et voiture recommandés.



Pour postuler :Service Recrutement, 25 rue Michel Colombe – BP 72974 – 37029 TOURS Cedex 1 ou formation-recrutement@assad-had.org

Secrétaire...

Le Groupement d’Employeurs ISOCEL 37 recrute pour l’une de ses entreprises adhérentes, un(e) Secrétaire Administratif et Comptable pour un contrat CDI 4h/semaine sur Montbazon. Profil : personne avec de l’expérience en comptabilité/paie et gestion administrative. Prise de poste : le plus tôt possible



Candidatures à rh@isocel37.fr

Dans les services à la personne...

Générale des Services, agence de services aux particuliers cherche de nouveaux salarié(e) s : CDI temps partiel, aides ménagères, gardes d'enfants, auxiliaires de vie ; avec ou sans permis, pour faire grandir notre équipe.

Expérience de 2 à 3 ans exigée ou diplôme dans le secteur.

Candidatures à tours@gdservices.fr ou directement en agence 70 avenue de Grammont à Tours.

Comptable à Ballan-Miré...

Cerfrance Val de Loire cherche un comptable. "Votre quotidien se résumera à gérer en autonomie les missions d'expertise comptable, accompagner les chefs d'entreprises dans leur projet avec l'appui des services transverses et interagir avec l'équipe comptable de l'agence" dit l'entreprise. Pour candidater : recrutement@valdeloire.cerfrance.fr.

Dans le bâtiment...

AGENTIS Tours - Intérim CDD CDI - recherche actuellement des profils expérimentés sur les métiers suivants : plaquiste, électricien-bâtiment, plombier-chauffagiste, coffreur/bancheur, chef cuisinier en collectivité



Candidatures au 02 42 06 02 10 ou visite du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 41 Avenue de Grammont à Tours.



Par mail : tours@agentis.fr

Umanis recrute

Le groupe "leader français en Data (Big Data, Business Intelligence, Gouvernance des données, Data science), Digital et Solutions Métiers" comptant 2 700 salarié(e)s des Développeurs et Ingénieurs d’études dans le domaine de la DATA et du DIGITAL basés à Tours. L'offre est en ligne ici.

Komilfo recherche techniciens ou techniciennes poseurs à Joué-lès-Tours

CDI 39h à pourvoir de suite dans ce magasin spécialisé dans la pose et l'installation de stores et fenêtres en Indre-et-Loire. "Après l'extension de notre hall d'exposition à Joué-les-Tours, notre entreprise annonce l’embauche de plusieurs poseurs de stores et fermetures" dit-elle.



Annonce : "En tant que poseur de stores et fenêtres, vous maîtrisez la technique de la dépose totale. Vous assurez la mise en place et le suivi des projets des clients particuliers et professionnels du magasin. Vous êtes autonome et disposez d'un camion pour vos interventions sur Tours et tout le département 37. Dans le cadre de vos missions de pose au sein de la société Verrier, vous n'avez pas de SAV à gérer. Vous avez une première expérience de 2 ans minimum dans le secteur de la menuiserie ou de la pose. Vous êtes attaché à une qualité de pose irréprochable, ce qui vous permet de répondre parfaitement à la promesse de marque Komilfo. Vous êtes titulaire du permis B. Une connaissance dans les systèmes automatisés et connectés serait un plus.



Candidature : contact@verrierstores.info ou 02 47 80 00 52.



SAP embauche en Indre-et-Loire

Cliquez ici pour l'offre N°1, consultant(e) junior

Cliquez ici pour l'offre N°2; consultant(e) admin

Cliquez ici pour l'offre N°3, consultant(e) finance

Cliquez ici pour l'offre N°4, consultant(e) logistique

Recherche en menuisierie à Saint-Cyr-sur-Loire

MPO Fenêtres a besoin d'augmenter son effectif pour poser des menuiseries. C'est du personnel expérimenté qui est recherché. Pour candidater, appelez simplement le 02 47 85 48 90 ou via Facebook.

Recrutements dans l'Armée de Terre

L'armée dont les directions de ressources humaines sont basées à Tours recrute. Elle promet des métiers diversifiés pour tous les niveaux d'études. "Vous aimez le sport, le dépassement de soi, que vous soyez sans diplôme, ayez un CAP, un BEP ou le BAC et plus, il y a une place pour vous dans l’armée de Terre pour y exercer un emploi vous correspondant" indique le site sengager.fr. L’armée de Terre s’engage à assurer une formation et met en avant "des possibilités d’évolution importantes si vous êtes motivé(e)."

Un contact local : CIRFA de TOURS Bureau Terre au 02 34 53 80 71 ou 02 34 53 80 76

35 postes pour de la garde d'enfants

Les Enfants d'Abord, agence de services à la personne spécialisée dans la garde d'enfants à domicile débute son recrutement pour la rentrée de septembre 2019. Présente sur Tours et sa proche agglomération elle recherche des intervenants diplômé(e)s ou non, afin d'assurer des prestations, auprès des enfants âgés de 0 à 16 ans.



Ce sont des postes en CDI, à temps partiel, "tout en s'adaptant aux disponibilités des salarié(e)s".

Pour postuler : tours@enfants-dabord.fr

Commis de cuisine

Le Café Marcel recherche comis de cuisine pour la saison. Le bar-restaurant installé Place Plumereau et à l'Heure Tranquille a publié une annonce sur les réseaux sociaux ce mercredi 10 avril en indiquant que l'offre était urgente. Les CV peuvent être transmis directement à l'établissement en allant les voir. Ou alors plus d'infos sur Facebook.

Serveuse ou serveur

A Saint-Avertin, le restaurant Au 19 recherche du monde pour le service en salle. Appelez le 02 47 72 23 87.

40 pompiers volontaires à trouver

Le SDIS37 qui gère les pompiers d'Indre-et-Loire recherche des volontaires, des hommes et des femmes de 18 à 60 ans qui veulent assurer des interventions en plus de leur activité professionnelle. Il y a des besoins particulièrement importants en milieu rural. L'objectif est d'atteindre rapidement les 2 000 pompiers volontaires dans le département, contre 1 968 aujourd'hui et ce afin de répondre à tous les besoins de la population (incendies, secours à personne, accidents de la route...).

Des réunions d'information sont prévues ce jeudi 25 avril à 20h à la salle des fêtes de Chançay et le vendredi 26 avril à 19h à la salle des fêtes de Noizay. Selon le SDIS de ces rendez-vous dépend le maintien du centre de secours dans les communes citées.