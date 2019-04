StorieTouraine, 15/04/19 : 4 pompiers blessés à Tours Nord, le soutien du maire de Tours au président, fin des travaux en vue sur le pont d’Amboise…

On revient aussi sur le gel de dimanche matin.

La StorieTouraine vous résume l'essentiel des infos du jour en Indre-et-Loire sur une seule page mise à jour dès que nécessaire.

Une explosion à Tours Nord

4 pompiers ont été blessés ce lundi matin Rue Jean-Gabriel Goulinat à Tours Nord. Ils intervenaient après une alerte pour un feu dans un immeuble et ont été impactés par une explosion. Transportés à l’hôpital, ils ne sont que légèrement atteints par des acouphènes. A l’origine : un incendie dans la cuisine d’un appartement, mais c’est au sous-sol que l’explosion s’est déroulée.

Les vignes ont eu chaud… et froid

Ce dimanche matin, les températures étaient négatives à la campagne, de quoi fragiliser les vignes. Car le gel détruit les bourgeons, et c’est encore pire quand le soleil matinal tape dessus. En 2016 et 2017 la récolté avait été anéantie d’un coup, un premier épisode de froid a déjà donné l’alerte il y a dix jours et ce second retour de bâton hivernal a fait peur à toute une profession, y compris les arboriculteurs d’ailleurs.

Ce dimanche matin hélicoptères, feux de paille, bougies ou éoliennes ont donc été utilisés pour tenter de remonter artificiellement la température et créer des écrans de fumée afin de limiter les dégâts. Comme le thermomètre n’est pas descendu trop bas, l’essentiel semble avoir été préservé. Il faut néanmoins attendre encore un peu avant de faire un bilan définitif. Surtout, les vignerons ne seront plus tranquilles que dans un mois, une fois les risques de gel quasiment oubliés après les fameux Saints de Glace (autour du 10 mai).

Le maire de Tours soutient le président

Ce n’est pas le scoop de l’année, plutôt une confirmation : Christophe Bouchet est Macron-compatible. Le maire de Tours, centriste, signe une tribune dans le Journal du Dimanche annonçant son choix de voter pour la liste LREM de l’ex ministre Nathalie Loiseau lors des élections européennes du 26 mai. Son collègue d’Orléans Olivier Carré a fait la même démarche. Dans cette annonce, on peut aussi voir un appel du pied de l’élu dans le but d’obtenir un soutien de l’exécutif dans sa campagne des élections municipales de mars 2020, dans 11 mois. Pour tout comprendre, lisez donc notre article sur 37 degrés.

Le succès des Gîtes de France…

En 2018, les gîtes tourangeaux ont enregistré une fréquentation en hausse de 7% soit 9 000 réservations de plus en un an. Le taux de remplissage de ces hébergements était de 42% également en progression après deux années difficiles en 2016 et 2017. Cette année 2019 marquant les 500 ans de la Renaissance pourrait encore booster le marché. D’ailleurs les gîtes sont de plus en plus nombreux : 85 en plus en 2018 et presque 200 dossiers en attente pour des ouvertures, ce qui pourrait porter le nombre d’établissement à 850 dans toute l’Indre-et-Loire.

Le pont d’Amboise ouvert pour le week-end de Pâques…

Pas de difficultés pour traverser Amboise pour le week-end prolongé de Pâques. Comme le chantier de rénovation de l’ouvrage a deux semaines d’avance il sera possible de le rendre accessible à la circulation de vendredi soir à mardi matin. En revanche le chantier doit encore se poursuivre jusqu’au 1er mai. Le président Macron et son homologue italiens sont eux attendus le 2 au château.