Les BO de "La La Land" et "Titanic" jouées Place Plumereau

Attention chansons cultes !

On trouve plus facilement des gens qui n'ont pas vu Les Bronzés 3 que des personnes qui n'ont jamais pleuré devant Titanic. Film culte aussi bien pour le duo d'amoureux qui tente de survivre au naufrage que pour ceci :

Un peu plus récent, et plutôt culte également, la BO de La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone a plutôt tendance à faire son petit effet...

Maintenant que vous avez bien ces tubes de cinéma en tête en version originale, pourquoi ne pas aller les écouter en live, version remasterisée par un orchestre tourangeau ? Voilà l'idée du Conservatoire de Tours.

Ce mois-ci, les orchestres Berlioz et Saint-Saëns du CRR Francis Poulenc interpréteront entre autres des extraits d’œuvres de films tel que La La Land, Les Blues Brothers, Titanic ou encore des musiques d’Ennio Morricone... le tout Place Plumereau, à l'heure du goûter et de l'apéro. Ces orchestres dirigés par Gwennolé Rufet monteront sur scène le mercredi 24 avril entre 16h30 et 19h30 au milieu des terrasses. Un concert gratuit.