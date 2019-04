MUSIQUE : Qui veut tenter l'aventure du concours Télescope ?

Il faut candidate avant le 10 mai.

Lehmanns Brothers, Need, Jim Ballon, Birdstone, Coukou, Culture Émotion, Philémone, Altâmon, VSSVD, Padawin, Jungle Bouk, Funktrauma... Tous ces groupes et artistes ont été accompagnés par le dispositif Télescope de Jazz à Tours ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils et elles ont bénéficié d'un stage de 5 jours au Temps Machine de Joué-lès-Tours pour perfectionner leur projet, et aussi d'une programmation au festival Terres du Son, au Nouvel Atrium de Saint-Avertin ou encore au Temps Machine.

L'an dernier, Aiôn, Upseen, Sun Gazol, Seyhn Soh ont été sélectionnés parmi les différentes candidatures. Et voilà que le concours repart à zéro pour 2019 : il est temps de faire son dossier et de l'envoyer pour espérer donner un coup de boost à sa musique.

"Télescope a pour objectifs de mener une réflexion sur le projet artistique et la musique de chaque groupe, de travailler sur la mise en scène et l’aspect « live » et de favoriser la rencontre des groupes avec le public et les professionnels de la diffusion" explique Jazz à Tours qui vous donne jusqu'au 10 mai pour vous faire connaître.

Après ça, des professionnels vont se réunir pour écouter et décortiquer les dossiers. Les résultats seront connus en juin. Le stage jocondien est lui prévu à l'automne avec un coach vocal, une metteuse en scène, deux batteurs, un guitariste ou encore un pianiste.

Plus d'infos sur www.jazzatours.com

Photo : Birdstone au festival Terres du Son 2018 © Francis Blot