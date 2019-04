Les travaux du moment dans la ville de Tours

Et les conseils de déviations.

La ville de Tours compte refaire des dizaines de rues cette année ce qui entraîne des travaux en permanence un peu partout. En plus des perturbations du tram et de la Place Jean Jaurès dont on vous parle ici, voici les chantiers en cours ou à venir et des conseils pour les contourner...

Encore une semaine de travaux Rue Camille Desmoulins dans le quartier Velpeau. Vous pouvez passer par la Rue Deslandes ou la Rue de la Fuye pour accéder au secteur.

Dans le même quartier la Rue Bouilly est également en chantier, ce dernier devant encore durer deux semaines. La Rue Edouard Vaillant est un bon itinéraire de déviation.

Le nouveau chantier du moment c'est celui de la Rue Groison à Tours Nord, l'axe partant du Quai Paul Bert. La réfection va durer 4 semaines à partir de mardi 16 avril, donc autant de difficultés de circulation. Les perpandiculaires restent accessibles depuis la Tranchée ou la Rue Coty.

La semaine du 22 avril ce sont les rues Louis David, du Pas Notre Dame et l'Avenue Grammont qui seront concernées dès le mardi 23, puis la Rue Caulaincourt dès le mercredi 24. Nous y reviendrons.

A noter que dans l'ouest de la ville, des perturbations sont à prévoir avec le chantier de création du nouveau réseau de chauffage qui sera relié à la future chaufferie à bois. Des rues peuvent être perturbées voire barrées le temps d'installer les tuyaux. Des déviations sont évidemment mises en place.