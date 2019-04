Un coup de pouce pour refaire votre CV mercredi à Tours

Un atelier de 2h.

Quand on cherche du travail et qu'on envoie plein de CV, il faut réussir à se démarquer. Eviter les fautes d'orthographe. Bien sélectionner les informations que l'on présente aux employeurs... Bref, plein de codes qui peuvent faire la différence... Pas toujours facile à maîtriser. Vous avez besoin d'un coup de main ? Le Bureau Information Jeunesse d'Indre-et-Loire a sans doute de quoi vous aider...

Ce mercredi 17 avril, il organise un atelier spécial CV de 2h maximum dans ses locaux de Tours (57 Avenue de Grammont, en plein centre-ville) pour aider les personnes qui en ont besoin. La séance est accessible pour les jeunes à partir de 16 ans, donc plutôt pas mal pour celles et ceux qui voudraient candidater pour un job d'été vu que c'est le moment idéal pour postuler.

Si vous voulez y participer, pensez à vous inscrire en avance en passant au BIJ de 13h à 18h lundi et mardi, en leur envoyant un MP sur Facebook, ou en appelant le 02 47 64 69 13.

Autre chose importante : venez avec votre CV actuel même si vous le trouvez tout moche. Et même si vous avez juste une ébauche manuscrite. Le but c'est de vous aider à faire mieux, donc aucun problème. Vous pourrez accéder à un ordinateur sur place pour peaufiner votre document et même revenir après pour compléter les informations.

Le début de cet atelier est programmé à 14h.