TRAVAUX : Ce qui vous attend sur l'A10 du 15 au 19 avril

Peu de chantiers mais quelques perturbations.

En cette deuxième semaine des vacances scolaires de printemps, peu de travaux programmés sur les autoroutes d'Indre-et-Loire mais tout de même de légères perturbations recensées par Vinci Autoroutes et dont voici la liste ci-dessous. Elles ne concernent que l'A10 :

Durant 2 nuits (lundi 15 et mardi 16 avril), entre 21h et 5h : risque de ralentissement dans une zone en travaux de 2 km environ située au niveau de l'échangeur de Sainte-Radegonde (n°20), dans les deux sens de circulation.

Durant 2 nuits (mercredi 17 et jeudi 18 avril), entre 21h et 4h : risque de ralentissement dans une zone en travaux d'1 km environ située au niveau de l'échangeur de Sainte-Radegonde (n°20), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.

Jeudi 18 avril, entre 8h et 9h : risque de ralentissement au niveau de l'échangeur de Château-Renault (n°18), dans les deux sens de circulation.