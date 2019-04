Moins de perturbations mais encore des travaux pour le tram de Tours

Il ne circulera pas le soir pendant plusieurs jours.

Le plus gros des travaux Place Jean Jaurès est terminé : ce week-end le tram de Tours reprend sa circulation normale en journée sur toute la ligne, de Vaucanson à Tours Nord jusqu'à Jean Monnet à Tours Sud. Néanmoins, en voiture et en bus, il faut encore s'attendre à quelques bouchons car les véhicules ne peuvent pas passer sur la zone de rails rénovée et ce jusqu'à la fin du mois. Une seule voie est ouverte à la circulation dans le sens Gare-Boulevard Béranger. Ça se passe relativement bien la plupart du temps pour traverser cette zone...

Pour la période qui arrive du dianche 14 au vendredi 18 avril, voici les perturbations annoncées : la ligne est coupée de 20h à minuit dans le cadre de travaux de maintenance. Donc aucun tram ne circule. A la place, des bus Plan B relient Tours Nord à Joué-lès-Tours. Ils circulent de 20h13 (premier départ de Vaucanson) à 0h26 (dernier départ de Jean Monnet). Les départs se font toutes les 30 minutes. Attention : les bus ne passent pas par le Sanitas et sont directs de Gare Vinci à Place Choiseul.

Les horaires complets sont disponibles sur le site de Fil Bleu en cliquant ici.

Retour à la normale complet dès vendredi 18 avril au petit matin.