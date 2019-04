Le Tours FC met un bon pied en dehors de la zone rouge

Le club n’est plus relégable après la 30ème journée de National.

Ce n’est pas définitif, mais déjà bon à prendre : ce week-end le Tours FC n’est plus en danger de relégation en National 2. Vendredi soir, le club a battu Bourg-Péronas 1-0, 3 points indispensables pour avancer au classement et se donner un peu d’air à 4 journées de la fin d’un championnat particulièrement compliqué pour les résidents de la Vallée du Cher.

Ce succès, c’est le 7ème de Tours en 30 rencontres. Un seul but donc, marqué en seconde période après avoir déjà montré de belles choses avant la mi-temps sans parvenir à accéder au but. En face Bourg se crée quelques occasions dangereuses, voire très dangereuses, mais ne concrétise pas non plus. Et perd deux joueurs sur blessure.

Le but a lui été marqué à la 59ème minute grâce à Keny tout juste entré en jeu. Il trompe le gardien des adversaires après un coup-franc, et sauve donc son équipe. Restait tout de même 30 minutes à tenir pour ne pas perdre une nouvelle fois de précieux points. Pas simple car le TFC a été pas mal acculé par Bourg-en-Bresse. Mais finalement victoire assurée, et les Ciel & Noir se trouvent 14èmes de National. Pas réjouissant (un point de plus que le 1er relégable) mais moins stressant. Ils ne sont d’ailleurs qu’à 3 points du 11ème et pourront peut-être poursuivre sur leur lancée dès vendredi 19 avril en allant affronter la lanterne rouge Drancy avant d’être opposés à 3 clubs de haut de tableau pour finir l’année…