Fermeture de Tupperware : 3 entreprises aidées, 30 postes créés

Dans le cadre de la convention de revitalisation.

C'était il y a un peu plus d'un an : la fermeture de Tupperware à Joué-lès-Tours, avec plus de 230 suppressions de postes.

Comme pour Michelin en 2013-2014, l'entreprise a reçu l'obligation de financer un plan de revitalisation de l'emploi. En clair, en plus des primes de licenciement pour ses équipes et du plan de reclassement, elle s'engage à subventionner la création d'emploi en aidant des entreprises ou des structures spécialisées. Ce programme de plus d'un million d'euros (1 140 000€) est surveillé par les services de la préfecture d'Indre-et-Loire.

Ce comité de suivi a fait un point sur la situation lundi 8 avril, il vient de communiquer les résultats : 3 entreprises et deux associations vont pouvoir bénéficier de ce plan.

GAMMA-TIAL, fonderie familiale installée sur le site de Richelieu sera soutenue pour un plan de recrutement de 17 personnes en CDI dans différents corps de métiers (soudeurs, opérateurs traitement thermique, décirage, four de fusionréagréage, arasage notamment). "La société assure la formation" précise la préfecture.

Transit Design Groupe Europe (TDG), société canadienne spécialisée dans la conception et le développement de système d’éclairage LED et dispositif de stockage d’énergie pour l’industrie ferroviaire, installée à Sainte-Maure-de-Touraine prévoit elle l'embauche de 8 personnes en CDI dans le domaine administratif et technique (notamment électronique ou optoélectronique) ainsi que l'arrivée de 2 apprentis alternants ingénieurs/techniciens.

AXIONCOM, cabinet de conseil et de formation qui accompagne le secteur hôtelier dans le développement de leur performance commerciale et financière. Ce cabinet développe une offre de conseil et d’analyse baptisée « j’ouvre mon hôtel » permettant de sécuriser un projet d’investissement. Axioncom emménage dans de nouveaux locaux à Amboise et compte recruter 3 personnes en CDI (2 consultants experts et 1 commercial).

"Le montant des aides à l’embauche est d’un montant total de 143 000€ sur une enveloppe de 273 208 € sera versé conformément aux dispositions de la convention de revitalisation à raison de 50% à la signature du contrat à durée indéterminée, le solde étant versé un an après le début du contrat de travail" notent les services de l'Etat.

Autres aides :

ID 37, association intervenant dans l’accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA. Elle veut développer le projet « Cultivons nos énergies citoyennes » sur le territoire de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, dont l’objectif est de contribuer au développement d’initiatives culturelles, solidaires et locales.

L’Ecole de la 2ème Chance, association voulant développer deux projets : l’organisation d’informations collectives au sein des quartiers de la Politique de la Ville et la création d’une vidéo spécifique + l’organisation de rencontres entre les jeunes, les entreprises et les organismes de formation.

Le montant du soutien apporté à ces deux associations s'élève à 19 000 € et sera prélevé sur l’enveloppe de 100 000 € dédiée à ce dispositif.

