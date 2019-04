StorieTouraine, 12/04/19 : Acte XXII des Gilets Jaunes samedi à Tours, un prix pour Géovélo, le Tourangeau Clem revient dans The Voice...

Et quelques nouvelles sportives.

L’Acte XXII c’est ce samedi 13 avril...

Les Gilets Jaunes d’Indre-et-Loire appellent au rassemblement pour 14h Place Jean Jaurès à Tours, alors que leur Acte XXI n’a mobilisé qu’une grosse centaine de personnes. L’objectif est toujours de réclamer le référendum d’initiative citoyenne mais aussi de dénoncer les violences policières, avec le soutien de syndicalistes. L’Acte XX a laissé des traces chez les militants qui reprochent aux forces de l’ordre des coups, des blessures voire des insultes. Plusieurs personnes avaient été blessées lors du rassemblement régional du 30 mars, avec également un grand nombre de gardes à vue ou d’interpellations paraissant injustifiées selon les organisateurs du mouvement.



A noter qu’un rassemblement régional des Gilets Jaunes est également prévu ce samedi à Chartres en Eure-et-Loir.

Faux policiers en action en Indre-et-Loire...

Cette semaine le commissariat de Tours a reçu deux signalements pour des vols par ruse en uniforme. Donc des malfaiteurs qui se font passer pour des policiers. Une équipe est ainsi venu chez une dame âgée à 5h30 pour fouiller son domicile. Un faux agent des eaux a aussi visité une personne âgée. La police appelle donc à la prudence.

Un prix pour Géovélo...

La startup tourangelle dont on vous avait déjà parlé ici vient d’être primée à Bruxelles. L’équipe s’est classée dans les 5 finalistes d’un concours européen rassemblant 600 innovations. Géovélo pourra ainsi exposer dans 5 salons du continent dédiés aux nouvelles technologies, autant d’opportunités pour faire connaître ce service d’itinéraires à vélo pour des balades.

Cyclisme...

Le Tourangeau Cyril Lemoine participe à la mythique course Pais-Roubaix ce dimanche 14 avril. Son meilleur résultat dans l’enfer du Nord c’était une 55ème place en 2010. A voir comment il s’en sortira avec les pavés cette année...

Du foot ce vendredi...

C’est la 30ème journée de National et Tours reçoit Bourg-Péronas à 20h à la Vallée du Cher. Victoire toujours impérative pour tenter de sortir de la zone rouge.

Basket...

Ce vendredi l’UTBM joue à Charleville. Le club reste invaincu dans la deuxième phase du championnat de Nationale 1, lui laissant une possibilité de qualification pour les play offs.

Patinage artistique...

Retour sur la Coupe de Printemps à la patinoire d’Angers où Sarah CHAUMIN du CMPT a obtenu une belle deuxième place, mais aussi une qualification en N1 la saison prochaine. Licenciée au Club de Tours depuis l’âge de trois ans, «Sarah confirme des acquis solides grâce à ses entraineurs, une progression constante et de bons résultats en Championnat de France cette saison".



« Rien n’est fini car nos novices N2 Oana GRIMONPREZ et Marie Ly DEZAEL ont le potentiel pour l’argent et si cela se concrétisait à Charleville Mézières, nous disposerions d’un groupe N1 puissant » note le président du CMPT qui occupe la 22 ème place sur 89 clubs Français

Résultat de la coupe du 7/04/19

Lou ann TRIBOUILLARD 13/25

Léo JIANG 1/1

Camilla COLIGNON ½

Manon LEMEE ½

Yasmine ZRIBI 7/7

Daphné JANNEAU ¾

Sarah CHAUMIN 2/5

Oana GRIMONPREZ 4/5

Regardez The Voice samedi soir...

Le jeune tourangeau Clem Chouteau y sera de retour. Il avait brillé lors des auditions à l’aveugle en faisant retourner les 4 coachs. Désormais dans l’équipe de Mika, il va participer à la nouvelle épreuve du télé-crochet : les KO. Il a choisi lui-même une chanson : Heroes de David Bowie. L’émission débutera à 21h.