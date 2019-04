Planète Good Food : le nouveau festival de la gastronomie reporté

Cela devait être le grand événement porté par La Cité de la Gastronomie...

On le sait La Cité de la Gastronomie est en pleine transition après la dissolution de l'association qui gérait ce label pour le compte de la ville de Tours. Une fin après trois années de bons et loyaux services mais aussi d'échecs à l'image du festival « Tours et ses Francos Gourmandes » qui n'avait pas trouvé son public et avait brouillé l'image d'une Cité de la Gastronomie qui peine à se faire une identité six ans après l'obtention du label en compagnie des villes de Rungis, Dijon et Lyon.

En ce début d'année de nouvelles annonces avaient été faites : la reprise en main du label par une double entité chapeautée par la ville. D'un côté l'IEHCA (L'Institut Européen de l'Histoire et des Cultures de l'Alimentation) avec à sa charge le volet pédagogique et l'animation de la Villa Rabelais (Boulevard Béranger) et de l'autre Tours Evénements, en charge de la partie événementielle.

Cette partie événementielle elle devait notamment se matérialiser avec l'organisation d'un nouveau festival de la gastronomie, nommé « Planète Good Food ». Son annonce avait été faite au mois de janvier mais peu d'informations avaient filtré jusque-là, si ce n'est qu'il se déroulerait en centre-ville pendant le week-end à cheval entre mai et juin.

Depuis c'était silence radio hormis quelques posts sur les réseaux sociaux. Et à moins de deux mois de la date annoncée, aucune information ni le moindre début de programmation n'a été dévoilé. Finalement, nous apprenons les raisons de ce silence : « Planète Good Food » est tout simplement reporté à une date ultérieure non communiquée. En coulisses certains avancent le besoin de clarifier les orientations souhaitées au label « Tours Cité de la Gastronomie » avant de se lancer dans un tel événement... Affaire à suivre.

Mathieu Giua