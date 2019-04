Des baptêmes en voiture ancienne ou de prestige depuis l’abbaye de Marmoutier

C’est le 27 avril, et c’est une action solidaire.

Corvette, McLaren, Ferrari, Porsche et même une demi-douzaine de véhicules de la marque tourangelle Roland Pilain. Au moins 70 voitures seront réunies à l’abbaye de Marmoutier de Tours samedi 27 avril, peut-être même 100. Dont une grande partie de cabriolets.

Ce jour-là, le Rotary Club de Tours et le Rotaract créent le plus beau parking de l’année au profit de la Maison des Droits de l’Enfant du 37, une structure de la Fondation Verdier qui fait la promotion de la déclaration des droits de l’enfant, organise des reconstitutions de procès avec des juges des enfants ou soutient les familles dans leurs démarches administratives.

L’action s’appelle Echap’et Belles, c’est la deuxième édition.Accès libre et gratuit par l'abbaye. En 2018, 110 véhicules y avaient participé, 2 000 personnes étaient venues les voir. Des voitures anciennes ou de prestige… que l’on peut admirer, et tester. Le but de cette manifestation étant de récolter des fonds, des baptêmes d’une vingtaine de minutes sont proposés pour 10 à 25€ selon le type d’engin, soit l’occasion d’une balade dans les vignes du Vouvrillon avec un bruit de moteur atypique pour celles et ceux qui aiment ce genre de sensation.

Tous les propriétaires viennent bénévolement. L’ensemble des fonds revient donc à la Maison des Droits de l’Enfant qui avait bénéficié de 4 000€ lors de la première édition. Et quand on dit 10 à 25€ le baptême, c’est par véhicule. Qu’il y ait un, deux, trois ou quatre passagers. 200 circuits avaient été réalisés pour la première édition.

« L’intérêt c’est de faire rencontrer des gens qui ont la même passion » explique le Rotary qui réunit également des fans de Lamborghini, 4CV, R8, Simca 1000… Premiers démarrages prévus vers 10h, et jusqu’en début de soirée. Le midi possibilité de déjeuner sur place, avec animation rock (18€).

Les attractions de la journée seront probablement les Roland Pilain, des voitures fabriquées à Tours au début du XXème siècle et toujours conservées par une passionnée, Mme Delaunay qui possède carrément un authentique taxi de la Marne. Les pompiers de Vouvray devraient faire sensation avec leurs véhicules historiques en service entre les deux guerres mondiales. Et si vous préférez le moderne, une Alpine toute neuve est annoncée.

Ce n’est pas tout : l’un des deux équipages tourangeaux qui a participé au Rallye des Gazelles 2019 (course d’orientation 100% féminine au Maroc) viendra raconter son expérience. Une association menant un programme pour le Burkina Faso récoltera des fonds et vous pourrez vous faire prendre en photo par un pro pour immortaliser votre baptême. Objectif : doubler la recette de l’an dernier, donc atteindre 8 000€.

Ah, et en cas de panne des mécaniciens spécialisés seront en veille pour les réparations d’usage.

Olivier Collet