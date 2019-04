Un casting d'Incroyable Talent à Tours jeudi 18 avril

Il vous reste quelques jours pour répéter.

Tu chantes ? Tu danses ? Tu jongles avec des carafes d'eau ? Tu sais imiter Jacques Chirac en dansant sur les genoux ?

Lis donc ce qui est écrit ci-dessous...

L'émisison d'M6 La France a un incroyable talent passe par Tours pour un casting jeudi 18 avril, et c'est Place de la Monnaie que ça se passe, dans la jolie cave historique d'Arcades Institute.

Comment ça marche ? Tu viens seul, en groupe, en famille et tu as deux minutes pour convaincre, pas une seconde de plus. Il faut s'inscrire, rapidement, avant le 16 avril à minuit. L'adresse, la seule possible : arcades.institute@orange.fr. Autre solution : 02 47 66 25 65. Dans tous les cas, il faut indiquer nom, prénom, coordonnées.

Il est aussi possible de venir assister à la soirée et de soutenir les talents moyennant 15€. Ecris au même mail en mentionnant "résa public" en objet.

Horaire de début du show : 18h30. Fin : quand tout le monde est passé.

Voilà, tu sais tout.