Un tuto pour aller de Tours au Printemps de Bourges

Le festival a lieu du 16 au 21 avril.

Aya Nakamura, Maître Gims, Zazie, Charlie Winston, Boulevard des Airs, Vald; Canine, Clara Luciani, Cats on Trees, Barcella, Lou Doillon, Therapie Taxi, Idles, Flavien Berger... Tous ces artistes passeront par le Printemps de Bourges du 16 au 21 avril. Vous aussi, mais vous n'avez pas encore étudié sérieusement la question du transport ? On va vous aider.

Pour info, à pied, il faut 30h pour rallier les 114,7km qui nous séparent de la capitale du Cher. Bon, c'est un peu long. Et en plus sans pause.

A vélo, comptez 7h43, ce qui nécessite un petit entraînement.

En voiture on passe à 1h43, mais si vous faites l'aller-retour dans la journée il faudra penser à Sam au moment de commander au bar.

Sinon, il reste le train et le bus. Avantage : la SNCF sort un tarif promo à -50% pour les allers-retours entre une gare de la région et Bourges pendant la période du festival (il s'achète sur le site TER Centre-Val de Loire). Pour l'occasion il n'y aura pas plus de TER et d'Intercités que d'habitude pour le trajet aller Tours-Bourges mais vous pourrez prendre le bus au milieu de la nuit pour rentrer en Indre-et-Loire, ce qui est une option intéressante (on a déjà testé, et on peut réussir à y dormir au moins aussi bien que dans un avion). Néanmoins, il n'y a qu'un départ, après le dernier concert. Vous pourrez donc tout voir, mais il faudra résister à la fatigue.

Ces bus partiront à 1h30 le jeudi 18 avril et le vendredi 19 avril, à 5h le samedi 20 et... à 7h le dimanche 21 (nuit blanche obligatoire !). Attention : Tours sera le seul arrêt en Indre-et-Loire (pas de stop à Bléré ou Chenonceaux). Comptez 3h de trajet entre les deux villes.

Autre chose d'important à vous dire : à partir du samedi 11h15, la SNCF stoppe tout trajet sur la ligne Tours-Bourges jusqu'au lundi pour cause de travaux. Donc là-aussi il faudra prendre un bus pour rejoindre le festival Vous voulez les horaires ? Cliquez donc ici.