StorieTouraine, 10/04/19 : deux nouveaux McDo en Touraine, mobilisation pour un réfugié russe, un élu tourangeau à fond sur l’hydrogène…

On parle aussi de courses hippiques.

La StorieTouraine vous résume l’info du jour en une seule page. C’est gratuit et mis à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

De nouveaux fast food…

La NR indique ce mercredi que McDonald’s passera bientôt de 13 à 15 points de vente en Indre-et-Loire. L’enseigne américaine est en train de construire un nouveau restaurant près du Leclerc de la Route de Monts au sud de Joué-lès-Tours. Il devrait ouvrir en juillet.

En parallèle, l’enseigne va ouvrir son 1er restaurant à St-Pierre-des-Corps, Avenue Duclos, près des Atlantes, sur l’ancien site de Point P. L’ancienne halle du magasin de matériaux sera conservée pour un parking. Le fast food qui fera concurrence au Burger King du centre commercial ouvrira dans quelques mois.

Au total une centaine de créations de postes sont prévues pour ces deux restaurants.

Manifestation des retraités...

Ce jeudi à 10h, mobilisation à l'appel des syndicats de retraités en centre-ville de Tours. Objectif notamment : défendre le pouvoir d'achat et demander une revalorisation des pensions de retraite. Le cortège empruntera la Rue Nationale, la Rue Colbert, la Rue Voltaire, la Rue de la Scellerie, la Rue Corneille, la Rue Buffon, le Boulevard Heurteloup puis retour au point de départ Place Jean Jaurès. La circulation pourrait être perturbée.

Mobilisation pour un réfugié…

L’association Chrétiens Migrants alerte cette semaine sur le sort de Maïs Aloïan, un jeune russe établi à Tours depuis 2014 vivant avec sa compagne et 2 enfants nés à Tours (2 mois et 2 ans). Le couple était en attente de régularisation mais l’homme a été arrêté et placé en centre de rétention en région parisienne. Il aurait pu être expulsé ce mercredi mais selon le président de la structure Louis Barrault il a refusé d’embarquer et a été reconduit au Mesnil-Amelot.

« Il sera présenté jeudi ou vendredi au juge des libertés et de la détention qui doit décider du maintien ou non en rétention. Un avocat devra l'assister, soit son avocat de Tours, soit un avocat que lui procurera l’association la CIMADE » note Chrétiens Migrants ajoutant que la femme de Maîs étudie à l’IUT et que lui a peu travaillé mais s’engage pour plusieurs associations en Touraine. Le dossier est suivi par la préfecture, la députée LREM Fabienne Colboc a également été alertée.

Des grillages pour se protéger de l’amiante…

Des agents en combinaison spéciale installent en ce moment un périmètre de sécurité sur l’Île Aucard pour interdire l’accès à un site contaminé par l’amiante. Avec l’Île aux Vaches, le site est au cœur d’une polémique car 8 agents y ont travaillé sans protection malgré la dangerosité du matériau. Une plainte contre X a été déposée récemment et de coûteux travaux de dépollution sont envisagés pour résoudre le problème. On fait un point complet sur le dossier ce mercredi sur 37 degrés.

Une action pour le centre LGBTI de Touraine…

Ce samedi, les personnes achetant la crème Charity Pot à la boutique Lush de la Rue des Halles de Tours feront en même temps un don à l’association qui soutient les lesbiennes, gay, bis ou trans en Indre-et-Loire. L’objectif est de récolter des fonds pour préparer la journée contre les LGBTIphobies du 17 mai. Les bénévoles seront par ailleurs présents dans le magasin ce week-end pour échanger avec la clientèle.

Un député tourangeau à fond sur l’hydrogène…

Depuis ce mercredi 10 avril l’Assemblée Nationale compte officiellement un groupe hydrogène chargé de se pencher sur les modalités de développement de cette énergie en France. Le député LREM de Tours Philippe Chalumeau en est vice-président. L’élu note que 100 millions d’euros d’aides sont budgétés pour aider au développement de projets hydrogène sur le territoire hexagonal.

Rappelons que des recherches sur l’hydrogène ont lieu depuis longtemps au CEA de Monts, ou que la communauté de communes de Sorigny a déjà acquis plusieurs véhicules fonctionnant avec cette énergie renouvelable non polluante à base d’eau. Il est aussi question d’études pour faire un jour rouler des trains à hydrogène sur la ligne TER Tours-Loches, mais ce n’est encore qu’une déclaration d’intentions.

Voir notre reportage sur l'hydrogène publié il y a peu sur 37 degrés

Reprise du sport hippique à Chambray…

Ce dimanche 14 avril 8 courses au programme, que du trot.

L’hippodrome ouvrira ses portes dès 11 heures. Pique-nique, snack, restaurant en attendant le premier départ à 14 heures. Rendez-vous à 15 heures pour la visite guidée dans les coulisses de l’hippodrome : pistes, boxes, rencontre avec les professionnels…

Animations gratuites pour enfants (balades à poneys, ballons, structure gonflables). Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, 6€ pour les adultes.