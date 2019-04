Levez la tête ! Des fleurs et des oiseaux dans les rues du centre de Tours

Ces décorations resteront en place jusqu’à la Fête des Mères.

Qui a dit qu’il n’y avait qu’au moment des fêtes de fin d’année qu’on pouvait mettre des décorations dans les rues de la ville ? Pour le printemps, ça marche aussi ! La preuve : des guirlandes de fleurs et d’oiseaux ornent la Rue Marceau, la Rue de la Scellerie, la Rue Nationale ou encore la Rue des Halles depuis le début de la semaine. C’est la création d’une agence de com’ alsacienne commandée par l’association des commerçants de la ville, les Vitrines de Tours.

« Nous voulions monter une opération pour tout le centre-ville, qui bénéficie à nos commerces adhérents et à ceux qui ne le sont pas »

Valérie Noulin et Nadia Malbec, coprésidentes de l’association

Tombées à 150 boutiques membres (après en avoir compté jusqu’à 800 il y a 6 ans), les Vitrines de Tours sont en mal de notoriété et de dynamisme : « nous nous sommes mobilisées pour obtenir des améliorations sur le stationnement, dans l’opposition au projet de Village des Marques de Sorigny ou pour des aides suite au mouvement des Gilets Jaunes mais ces actions là ne se voient pas » notent les responsables de magasins indépendants de la Rue de la Scellerie et de la Rue Marceau. D’où leur idée hyper flashy.

Les décors urbains saisonniers ce n’est pas nouveau. Forêts de parapluies ou pots de fleurs géants commencent à se multiplier en dehors du mois de décembre, les motifs tourangeaux sont néanmoins présentés comme uniques en France. Un gros budget pour l’association qui a tout financé toute seule.

Avec ces guirlandes colorées aux motifs printaniers, elle espère attirer l’œil de la clientèle et donner envie à d’autres consœurs et confrères de s’impliquer dans l’association pour d’autres initiatives (par exemple relancer les chèques cadeaux déjà acceptés dans plus de 150 boutiques).

En parallèle de la déco, les Vitrines de Tours lancent un jeu concours pour les enfants, une mission dessins jusqu’au 13 avril avec plusieurs lots à gagner comme des pass pour le parc du Futuroscope de Poitiers ou des trottinettes. Des insectes géants distribueront aussi des graines aux passants le samedi 20 avril. 25 gagnants seront sélectionnés et récompensés lors d’un goûter en mairie.

Valérie Noulin et Nadia Malbec poursuivent également leurs actions sur d’autres sujets. Inquiètes des mobilisations à répétition des Gilets Jaunes qui dissuadent la clientèle extérieure (Châtellerault, Saumur, Blois…) de venir à Tours le samedi en raison de blocages du centre-ville, elles espèrent également une évolution de la politique de stationnement payant de la mairie pour inciter au shopping le week-end via un allongement de la période de gratuité.

Olivier Collet