StorieTouraine, 09/04/19 : 50 minutes d’attente pour porter plainte à Tours, 68 projets innovants pour la ville, 3 recrues au CTHB...

On parle aussi de la campagne des élections municipales.

Pour un point rapide sur les actus du jour en Touraine, la Storie c’est pratique et mis à jour en temps réel. Voici l’édition de ce mardi :

Veuillez patienter...

A Tours, la police indique qu’il faut en moyenne 45 secondes pour la prise d’un appel au 17 police secours, 20 minutes pour une intervention des forces de l’ordre et 50 minutes pour déposer plainte. Pour ce dernier point, il est désormais possible de déposer une préplainte en ligne et de prendre rendez-vous au commissariat afin de réduire l’attente.

Des patates pour les prisonniers...

4 jeunes de 17 à 19 ans ont été arrêtés dimanche par la police de Tours pour un projet d’envoi de pommes de terres remplies de cannabis ou cigarettes à un détenu de la maison d’arrêt située près de l’Avenue de Grammont. Ils n’ont pas réussi mais un jeune de 17 ans sera bientôt convoqué devant le juge pour enfants et un majeur jugé en octobre au tribunal correctionnel.

68 candidatures pour les gros chantiers...

La ville de Tours a lancé récemment un appel à projets innovants (API) avec objectif de recevoir des propositions pour transformer plusieurs sites stratégiques. 68 dossiers ont été déposés dont 15 pour la seule réhabilitation de la Caserne Chauveau, 10 pour l’Ilot Curie du Sanitas, 9 pour le hangar Col à Febvotte, autant pour le parking Jemmapes et Saint-Sauveur, 8 pour l’échangeur de l’A10 à Tours Centre, 4 pour le pavillon de Condé et 3 pour l’Ehpad de l’Ermittage.



D’après la mairie les porteurs de projets sont variés : restaurateurs, associations, environementalistes, apiculteurs, sport électronique... parfois en alliances. Mais impossible de connaître le détail avant la mi-mai dixit la mairie. Les propositions finales sont elles attendues en octobre et le nom des lauréats sera dévoilé en décembre.

Campagne des élections municipales...

Le groupe Citynov, proche de La République en Marche, organise un atelier « comment mieux vivre la ville par le sport » ce jeudi 11 avril à 18h30 espace Tonnelé à Tours. Inscription nécessaire sur citynov-tours.fr.

Une nouvelle association dans la campagne...

Par ailleurs l’association Projet Citoyen pour Tours compte peser dans le scrutin avec dans ses rangs des membres du PS ou du mouvement Place Publique. L’ex patron local des socialistes Mickaël Cortot y figure notamment. Le groupe travaille à l’élaboration d’un programme et d’une liste pour le scrutin de mars 2020.

Pendant ce temps...

Les écologistes qui ont lancé Les Cogitations Citoyennes de Tours et le groupe C’est au Tour(s) du Peuple (proche La France Insoumise) vont discuter jusqu’à fin mai pour tenter de trouver un accord programmatique.

3 arrivées au CTHB...

Déjà 5 noms pour enrichir l’effectif du club de handball chambraisien lors de sa saison 2019/2020... Une buteuse, une demi-centre et une ailière rejoignent cette semaine la liste des recrues. Les voici :

Une soirée LGBT+ vendredi à Tours...

Organisée par le Centre LGBTI de Touraine elle s’installera au Dakota Café (près de la gare, ex Brasserie Le Congrès) avec Clem puis G R a N D E dès 19h30 et jusqu’à minuit. Entrée à prix libre.

Le prog’ du Potager Electronique...

Le festival qui s’installera à la Gloriette le dernier week-end de juin (29-30) réunira L'aquarius (spectacle jeune public), Ouai Stéphane !, Despres, Christine Meet Netik, Aerobrasil le samedi puis Jogging et Con Muchacho Gusto le dimanche.

Et toujours à propos de festivals...

Le festival de Théâtre en Val de Luynes vient d’ouvrir sa billetterie. Sa 16ème édition aura lieu du 16 au 31 juillet.



La programmation :



11 juillet 2019 : Don Quichotte ou presque, Château de Villandry (2 représentations)

16 juillet 2019 : Les Femmes savantes, Manoir de La Butte à Luynes

18 juillet 2019 : Pour vivre heureux vivons couchés, Maison de l'Amiral, à Saint-Etienne-de-Chigny

23 juillet 2019 : Un banc pour deux, La Fredonnière à Luynes

25 juillet 2019 : Arlequin, valet de 2 maîtres, Parc de la Tour à St Cyr sur Loire

29 juillet 2019 : Mars et Venus, Parc de la Tour à St Cyr sur Loire

31 juillet 2019 : Irrésistible, Closerie du Môrier à Fondettes