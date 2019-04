Les travaux de printemps ont commencé à Jean Jaurès

La circulation va rester perturbée un petit moment.

Prenez les déviations par les quais de Loire ou prévoyez un peu d’attente aux heures de pointe : depuis ce mardi on circule seulement sur une voie dans le sens Heurteloup-Béranger Place Jean Jaurès (pas de soucis dans l’autre sens). Cette restriction de circulation imposée aux bus et aux voitures est liée à un chantier de rénovation des voies du tram qui ont souffert devant la mairie. Il faut refaire le béton à cet endroit, et le temps qu’il sèche rien ne doit passer dessus.



Le chantier est entré dans sa phase concrète ce mardi. En passant on peut voir que l’espace entre les rails a été vidé en attendant de couler la nouvelle dalle de béton. Pour l’instant le tram circule toujours, mais les piétons doivent bien rester sur les côtés de la plateforme.

Pour la suite de la semaine, la circulation de la ligne A sera modifiée. Mercredi,10, jeudi 11 et vendredi 12 pas du tout de circulation de la gare de Tours à Porte de Loire. Pour faire ce trajet, il faudra marcher (10-15 minutes selon votre vitesse) ou prendre un bus Plan B en correspondance à la gare (devant le Vinci) qui vous emménera Place Anatole France.



Retenez aussi que le tram sera coupée dès 20h30 ce mardi soir au sud de Place Choiseul (un Plan B est prévu jusqu’au Lycée Jean Monnet) et que la circulation sera également fermée au sud les autres soirs de la semaine dès 20h30 (les bus prennent le relais jusqu’à la fin du service vers minuit.



Notez aussi que les perturbations se poursuivront le soir dans la semaine du 14 au 18 avril de 20h à minuit avec là-encore un bus Plan B pour remplacer le tram.



Pour les détails rendez-vous sur filbleu.fr.