Le Mécénat en plein développement au CHU de Tours

Grâce à son fonds de dotation

Depuis fin 2016, le CHU de Tours s'est doté d'un fonds de dotation autonome, chargé de développer le mécénat et de financer des projets liés à l'hôpital tourangeau. Concrètement ces projets qui doivent améliorer l'accueil, la prise en charge et la qualité des soins, mais dont les dépenses courantes sont exclues.

Deux ans et demi plus tard, ce fonds de dotation a trouvé toute sa place avec environ 1000 donateurs, qu'ils soient particuliers, associatifs ou des entreprises. Des mécènes qui ont permis de récolter 360 000 euros apprend-on en ce début de semaine par communiqué. Une somme qui a permis de faire naître 10 projets. Fort de ce succès, le fonds de dotation du CHU lance un nouvel appel au mécénat afin de réussir à financer 11 nouveaux projets :

> Accueil et confort aux urgences : réaménagement des espaces d’attente et de la salle des familles des urgences adultes et installation d’une borne pour recharger les téléphones portables. (Coût total du projet : 15 000 €)

> Medmusic, l’écoute musicale au coeur d’un soin toujours plus humain : mise en place de l’écoute musicale au sein du pôle médecine afin d’améliorer le confort des patients. (Coût total du projet : 12 000 €)

> Espace d’apaisement en psychiatrie : créer un environnement plus serein : proposer une alternative à l’isolement et à la contention grâce à un lieu de calme et de retrait au sein des services d’hospitalisation de psychiatrie. (Coût total du projet : 6 290 €)

> ETO mini-invasive : confort et prise en charge améliorés : acquisition d’une ETO mini-invasive afin de réduire le recours à l’anesthésie générale ou la sédation pour les patients présentant une maladie cardiaque valvulaire. (Coût total du projet : 111 960 €)

> Soutenir la recherche médicale au CHU de Tours : soutenir les projets de recherche menés par les jeunes investigateurs du CHU.

> La piscine pour se réapproprier son corps : proposer des séances hebdomadaires de natation aux patients accueillis au sein du service de psychiatrie A du CHU. (Coût total du projet : 2 100 €)

> L’art dans les couloirs : pour un environnement plus personnalisé : en partenariat avec l’atelier CELAVIE, installation d’oeuvres d’art dans les couloirs du service de cardiologie. (Coût total du projet : 1 306 €)

> Des fresques humoristiques en chirurgie orthopédique pédiatrique : faire intervenir des illustratrices professionnelles pour décorer les couloirs du service de chirurgie orthopédique pédiatrique. (Coût total du projet : 3 600 €)

> L’aire de jeux accessible à tous : aménager l’aire de jeux du service de pédopsychiatrie de Bretonneau pour favoriser la motricité et la vie en collectivité des enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme. (Coût total du projet : 5 700 €)

> Douloureux chroniques : reprise et maintien en groupe d’une activité physique : mise en place d’un programme de sports adaptés pour les patients douloureux chroniques pour les encourager à une reprise d’une activité physique régulière. (Coût total du projet : 8 000€)

> Les activités thérapeutiques pour créer des liens : mise en place d’un programme d’activités à visée thérapeutique et de réinsertion sociale et professionnelle pour les patients en situation de handicap psychique nécessitant une prise en charge en hôpital de jour. (Coût total du projet : 5 500 €)

Pour en savoir plus : www.chu-tours.fr/mecenat