Quand le choeur de l'Opéra de Tours s'invite au CCC OD

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Évènement exceptionnel en cette fin de semaine, le CCC OD accueillait le chœur de l'Opéra de Tours en répétition publique.

Les 12 membres du chœur de l'Opéra sous la baguette de Sandrine Abello, nouvelle cheffe de chœur et accompagnée au piano par Vincent Lansiaux ont pendant prés de 1h30 enchaîné Rossini et des extraits d'Andréa Chénier, dernier opéra de la saison qui sera donné les 24, 26, 28 mai.

Avec un très grand talent de communicante, Sandrine Abello a expliqué à chaque morceau le positionnement des différentes tessitures que compose l'ensemble du chœur, mais aussi les intonations et le placement de la voix que réclament telle ou telle interprétation, le public a ainsi pu observer et comprendre ce qu'est une répétition musicale pour un chœur professionnel.

Les 150 personnes ravies de cette initiative sont reparties, non sans avoir chanté à la demande de Sandrine Abello, l'air très connu de la Barcarolle des contes d'Hoffmann d'Offenbach.

Cette initiative sera reconduite au mois de mai.

Roger Pichot