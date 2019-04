Nouveau scénario fou pour un match du Tours FC

Et un résultat pas satisfaisant du tout.

Improbable et rageant ce match disputé sur le terrain de Boulogne ce vendredi soir dans le cadre du championnat de National, la 29ème journée... Les footballeurs du Tours FC auraient pu gagner, ont mené pratiquement pendant toute la rencontre mais n’ont pas réussi à conserver cet avantage jusqu’au coup de sifflet final.



Pressants en première période, les hommes de Michel Estevan ont eu les meilleures occasions avant d’ouvrir le score à la demi-heure de jeu après une action de Jacob et une erreur du gardien. Derrière, les Tourangeaux n’ont pas mal géré sans réussir à accroître leur avance. Boulogne a bien eu de nettes occasions, sans réussir à aller jusqu’au bout. Puis, événement peu commun, l’arbitre s’est blessé à une demi-heure de la fin de la seconde période, obligeant à un changement après 12 longues minutes. 12 minutes qu’il a fallu disputer en temps additionnel... Toujours 1-0 à ce moment-là, malgré un regain de forme des Nordistes.



Et alors que le match touchait vraiment à son terme... l’arbitre remplaçant siffle un pénalty plutôt litigieux selon le club, à la limite de la surface. Il est transformé. Retour aux vestiaires. Tours ne prend qu’un point au lieu de 3 avec une issue de match improbable et forcément frustrante d’autant plus que la situation reste délicate pour le club à 5 journées de la fin du championnat.



Les Tourangeaux sont 15èmes, premiers relégables à un point du maintien. Au moins 3 clubs sont en ballotage dont les Ciel & Noir, 3 autres n’ont que trois points d’avance. Clairement les deux prochaines rencontres contre Bourg-en-Bresse puis à Drancy seront capitales, Bourg étant un concurrent direct pour le maintien et les Franciliens lanterne rouge. En cas de faux pas, les choses se compliqueraient vraiment, vraiment. On en saura déjà plus le 12 avril à la Vallée du Cher.