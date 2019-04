StorieTouraine, 05/04/19 : retrouvée un mois après sa disparition, inhumation d’Ali à St-Pierre-des-Corps, nouveau pro au Tours FC...

On parle aussi des 10 et 20km de Tours qui changent.

La StorieTouraine vous résumé l'info du département tous les jours, voici l'édition de ce vendredi :

Plus de nouvelles depuis le 11 mars..

Linda, habitante de 51 ans du quartier Montjoyeux, avait disparu. La police avait lancé un appel à témoins et elle vient d’annoncer que la Tourangelle avait été retrouvée, et qu’elle va bien.

Vol en ville...

Un jeune surpris en train de briser la vitre d’une voiture a été arrêté ce jeudi matin vers 6h30. L’homme de 19 ans est accusé d’avoir perpetré une demi douzaine de vols dans d’autres véhicules. Il a été placé en garde à vue.

Dernier hommage à Ali...

On se souvient de la mort de ce conducteur de bus sur le parking des Atlantes de St-Pierre-des-Corps : Ali avait été frappé violemment suite à un conflit pour une place de parking. un meurtre qui avait déclenché une très vive émotion dans la ville, dans le département, et dans la communauté turque de laquelle il était issu. Près de 7 mois après son décès, il est finalement inhumé ce vendredi à St-Pierre-des-Corps, en attendant un transfert de son corps en Turquie comme envisagé par sa famille car c’est déjà là que repose son père. Deux hommes de 22 et 25 ans sont en détention provisoire dans cette affaire.

Les locaux de la Banque Alimentaire inaugurés...

Situés près des Atlantes à St-Pierre-des-Corps, les nouveaux lieux de stockage de la Banque Alimentaire de Touraine (1 100m²) ont accueilli la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des solidarités Christelle Dubos. L’Etat a cofinancé la location avec le département. L’association vient en iade à 15 000 personnes en Indre-et-Loire. Elle organisera par ailleurs une collecte de denrées pour abonder ses réserves à la fin du printemps.

Changement de nom des 10 et 20km de Tours...

Les anglicismes ont toujours la vie dure : le week-end des 10 et 20km de Tours (et du marathon) sera désormais rassemblé sous la marque Running Loire Valley. Après le scandale de dopage du vainqueur du marathon 2018, la course élite est supprimée. Le Vinci accueillera lui un salon dédié à la course sur deux jours, les 20 et 21 septembre, le week-end de l’événement. 70 exposants sont attendus. Sinon, les 10 et 20km traverseront toujours la Loire. 13 000 personnes sont attendues dans les différentes épreuves.

Nouveau contrat au Tours FC...

Après l’annonce du recrutement d’un gardien il y a quelques jours, le club de foot tourangeau a annoncé la signature d’un jeu pour son premier contrat pro : le milieu de terrain Yanis Hamoudi. En Touraine depuis 2017, il a fait partie du groupe qui a accédé à la finale de la Coupe Gambardella en 2018.



Tours se déplace par ailleurs à Boulogne ce vendredi à 20h dans le cadre du championnat.