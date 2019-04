Tram, bus et voitures : un mois de grosses perturbations en centre-ville de Tours

Dont 3 jours sans tram de la gare à Porte de Loire.

Ces derniers temps quand le tram de Tours ne fonctionnait pas entre la gare et la Loire c'était plutôt suite à des manifs. Là, c'est en raison de travaux. Et pas seulement quelques heures, plutôt 3 jours entiers.

Explication : on sait depuis un moment que les voies du tram sont détériorées au niveau de Jean Jaur,ès, obligeant les rames à rouler moins vite. Des travaux avaient déjà été entrepris mais ils n'ont pas été suffisants. Donc là, Tours Métropole et Fil Bleu ont commandité un chantier pour réarranger ce qui ne va pas autour du rail d'alimentation par le sol (système APS).

En clair, du 10 au 12 avril, le tram ne circulera pas de la gare à Porte de Loire le temps d'intervenir sur les voies à Jean Jaurès. Il va falloir refaire le béton... et que celui-ci sèche. En prime, la circulation des voitures sera également perturbée. Et ce jusqu'au 3 mai.

Voici le détail des perturbations, qui commenceront dès le 8 avril, sachant par ailleurs que des travaux de maintenance annuels sur les caténaires sont également prévus, de quoi là occasionner des perturbations jusqu'à début mai :

- Mardi 9 avril de 20h30 à la fin du service : circulation du Tramway entre Vaucanson et Place Choiseul. Plan B (bus de substitution tramway) entre Place Choiseul et Lycée Jean Monnet

- Du mercredi 10 avril au vendredi 12 avril : Du début de service (4h30) jusqu’à 20h30 circulation du Tramway:au Nord entre Vaucanson et Porte de Loire au Sud entre Gare de Tours et Lycée Jean Monnet. Les stations Jean Jaurès et Nationale ne sont pas desservieso. Plan B entre Porte de Loire et Gare de Tours. Dans le secteur gare, la montée dans le bus se fera à l’arrêt Gare Vinci (parvis, côté jardin de la Préfecture)

- De 20h30 jusqu’à la fin du service : circulation du Tramway entre Vaucanson et Porte de Loireo Plan B entre Portede Loire et Lycée Jean Monnet. Le dernier trajet du Plan B sera réalisé de Lycée Jean Monnet à Vaucanson.

- Samedi 13 avril toute la journée : service normal

- Du dimanche 14 au jeudi 18 avril : Du début de service à 20h: service normal. De 20h jusqu’à la fin de service arrêt des circulations. Plan B entre Vaucanson et Lycée Jean Monnet.

- Du 8 avril au 3 mai pour les bus allantdu boulevard Heurteloup vers le boulevard Béranger, toutes les circulations bus, véhicules légers et poids lourds se feront sur la voie de bus côté fontaines. Des bouchons importants sont à prévoir dans ce secteur. Les automobilistes sont très fortement invités à ne pas transiter via la place Jean Jaurès, que cela soit en direction du Boulevard Béranger ou de l’Avenue de Grammont. Des itinéraires de déviation seront proposés et signalés via le Quai Malraux, la rue Buffon et la rue Emile Zola

Ce chantier est d'un coût de 220 000€.