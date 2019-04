StorieTouraine, 03/04/19 : demande d’expertise pour l’amiante sur les îles, Leclerc voit double à Joué, le Val de Loire labellisé French Tech...

Et des nouvelles de Sandvik.

La StorieTouraine c’est un résumé de l’actu tourangelle mis à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi...

Amiante sur l’Île aux Vaches et l’Île Aucard : suite...

C’est la grande polémique du moment dans l’agglo tourangelle;.. L’exposition d’au moins 8 agents à de l’amiante pendant plusieurs années alors qu’ils travaillaient sur l’Île aux Vaches et l’Île Aucard sur la Loire. Après le coup de gueule du président de Tours Métropole lundi, demandant des travaux rapides pour résorber la situation (chantier estimé jusqu’à 20 millions d’euros), c’est désormais la préfète d’Indre-et-Loire qui demande une expertise du dossier pour déterminer les mesures à prendre et la façon de les financer. Elle s’inquiète par exemple d’une pollution éventuelle en cas d’inondation de l’Île aux Vaches où 11 000m3 d’amiante sont entreposés.



Rappelons aussi qu’une plainte a été déposée pour que la justice déterminer les responsabilités dans cette affaire.

Du monde intéressé par Sandvik ?

Une nouvelle réunion a eu lieu mardi au sujet du site Sandvik de Fondettes cette semaine, cette usine dont le groupe suédois a annoncé la fermeture avec 16A pertes d’emplois à la clé (l’entreprise a officiellement fermé fin mars). 3 repreneurs pourraient être intéressés pour y maintenir une activité. A voir si ces projets auront une suite tandis que certains ex-Sandvik ont déjà retrouvé du travail.

Leclerc : 2 en 1 à Joué...

On sait qu’un nouveau Leclerc va ouvrir ce mois-ci Route de Monts à Joué-lès-Tours, en remplacement du Leclerc de l’Alouette. C’était le projet initial de Mr Marchand... qui a finalement décidé de maintenir une grande surface à l’Alouette après avoir envisagé de la céder à une autre enseigne. La grande surface sera plus petite (1 500m² au lieu de 2 350) et sera rénovée pour une ouverture en septembre après presque 5 mois de chantier. 20 à 25 personnes seront recrutées.

Un label national pour l’économie numérique...

C’est une jolie étiquette qui ne changera pas forcément grand chose pour vous au quotidien mais qui est vue comme importante par tout un milieu économique : le gouvernement a annoncé que Tours et Orléans obtenaient le label officiel Communauté French Tech avec leur projet French Tech Loire Valley regroupant notamment les sites Mame de Tours et le LAB’O d’Orléans, deux accélérateurs de croissance pour entreprises. La première fois que ce label a été décerné - à une époque où François Hollande était encore président de la République - la candidature régionale n’avait pas retenu les faveurs du gouvernement.



Le dossier s’est appuyé sur trois initiatives (dont on vous épargnera les anglicismes) : un projet d’accueil de startups, un programme pour créer des liens entre sociétés, et un troisième pour favoriser l’exportation des produits vers l’étranger.

Handball..

Dernier match de la saison régulière ce mercredi pour les joueuses du CTHB qui affrontent Toulon. Elles veulent conserver leur 7ème place au classement pour ne pas tomber sur le 1er. Pour ça il faudra gagner dans le Var dès 20h.