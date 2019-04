3 choses que vous ignorez sans doute sur la Ressourcerie à Tours et La Riche

Elle fête ses 4 ans ce week-end.

Une Ressourcerie, ce n’est pas seulement un endroit où l’on récupère puis revend de vieux objets. Mieux, on les répare, on les transforme, on les réinvente. Et puis on s’amuse au sein d’ateliers divers et variés. Depuis 4 ans, il s’en passe des choses à la frontière des communes de Tours et de La Riche, à 100m du Boulevard Tonnelé. C’est là que la Ressourcerie a installé ses locaux, à côté de ceux de l’association Active qui récupère les fringues et les tissus.



Vous n’êtes encore jamais allé à la Ressourcerie ? Ou vous voulez en savoir plus sur son fonctionnement ? Voici 3 infos issues des coulisses...

1 - Elle vient de s’agrandir

Depuis quelques semaines, la Ressourcerie a poussé ses murs en prenant possession des ateliers qui se situaient à proximité, et qui accueillaient auparavant des ascensoristes. A l’aide d’une quarantaine de bénévoles, elle a configuré ce lieu en atelier avec un côté dédié à la réparation du petit électroménager, il y a aussi un coin pour retaper ou créer des meubles (des porte-manteaux en bois, par exemple), un coin pour stocker les déchets, l’espace néécessaire pour un frigo partagé et des bureaux qui vont permettre d’héberger des associations amies comme Zéro Déchet Touraine.



Tiens, à propos d’étages : dans ceux qu’elle occupe depuis le début la Ressourcerie a ses stocks, les coins dédiés aux pros de la réparation, un espace détente pour l’équipe, un monte-charges et de beaux graffs dans les escaliers. Pour tout découvrir, on vous a fait un diaporama commenté sur 37 degrés.

2 - Il y a des ateliers dans plein de spécialités

Couture, cuisine, réparation de meubles, customisation... A la Ressourcerie, chacune ou chacun peut proposer une activité. Pour participer, il faut adhérer à l’association et c’est à prix libre (les gens donnent souvent 10€). Ensuite, donc, place aux activités avec un planning annoncé sur les réseaux sociaux. De nouvelles idées fleurissent régulièrement, car il suffit d’une rencontre entre une personne demandeuse et une autre avec la talent nécessaire pour engager un échange en duo, puis collectif. C’est d’ailleurs l’esprit global de la structure qui compte 4 salariés et des dizaines de bénévoles.

3 - Ce sera la fête samedi

La Ressourcerie La Charpentière on peut s’y rendre toute l’année pour sa boutique (horaires sur Facebook), les grands déballages un samedi par mois, les ateliers dont on parlait plus haut... Et donc la grande journée anniversaire des 4 ans ce 6 avril 2019. Ce sera par exemple l’occasion de découvrir le Repair Café et ses bénévoles qui réparent ce qui ne marche plus. D’ailleurs tout un village associatif est annoncé dès 14h, avec des activités pour les enfants, une exposition, une buvette, une soirée...