StorieTouraine, 02/04/19 : accident mortel à Chinon, les chiffres du VIH en Centre-Val de Loire, concours pour défier Neymar...

Et une évacuation d’école à St Avertin.

Pour suivre l’actualité tourangelle en un coup d’oeil, la StorieTouraine vous résume les infos de la journée... Voici l’édition de ce mardi :

Accident mortel à Chinon...

Lundi, une femme de 68 ans a été percutée par une voiture alors qu’elle marchait sur un trottoir de la Rue de la Vallée Froide. Les secours n’ont pas pu la sauver. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du choc. 8 personnes sont mortes depuis janvier sur les routes du département d’Indre-et-Loire.

Départ de feu de lave-vaisselle...

Tous les élèves ont été évacués de l’école Henri Adam de St Avertin ce mardi suite à un début d’incendie venu d’un lave-vaisselle de l’établissement de la commune. Il était environ 13h30. Pas de soucis de santé pour les enfants mais les pompiers ont examiné 8 membres du personnel incommodés par les fumées. Les cours ont repris vers 14h30.

Point VIH...

Alors que le Sidaction - week-end de collecte en faveur de la recherche contre le VIH - se déroule dans les tous prochains jours (avec une action samedi après-midi devant le LCL Rue Nationale à Tours) on a reçu les derniers chiffres sur le virus dans la région : 97 personnes ont découvert leur séropositivité en 2018,à 60% suite à un rapport hétérosexuel, 28% suite à un rapport homosexuel. Ce sont souvent des personnes originaires d’Afrique subsaharienne. Ce chiffre d’une centaine de contaminations ne baisse pas depuis 2014.



Par ailleurs, au moment de la découverte de l’infection, 40% des personnes sont déjà à un stade avancé, signifiant qu’elles n’ont jamais fait de test ou pas depuis très longtemps. Le manque de dépistage reste un souci majeur selon les professionnels de santé. 1 000 ont tout de même été réalisés l’an dernier, et les tests rapides permettent désormais une réponse quasi immédiate.

En 2018, 3 103 personnes vivant avec le VIH sont suivies en Centre-Val de Loire. 350 personnes sont aussi suivies pour un traitement préventif (baptisé PrEP). Vous pouvez vous renseigner auprès du CHU de Tours pour des consultations.

Mon Sang pour les Autres, le bilan...

Vendredi et samedi c’était un grand week-end de mobilisation des donneurs de sang à l’Hôtel de Ville de Tours. 390 poches de sang ont été collectées lors de cette 10ème édition animée par des artistes et des chefs sous l’égide des Rotary Clubs. 87 personnes qui n’avaient jamais donné sont venues. Les jeunes représentent la moitié des participantes et des participants.

Cap de défier Neymar ?

Une marque de boissons énergisantes organise un tournoi mondial de foot à 5 au Brésil avec en récompense un affrontement contre la star du PSG Neymar JR. Le concept des matchs : pas de gardien et des rencontres de 10 minutes pour marquer un max de buts. Pour participer, il faut former une équipe de personnes de 16 à 25 ans (possibilité de deux qui sont plus âgés) et participer aux qualifs de Tours vendredi 5 et samedi 6 avril. Inscriptions ici