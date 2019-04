Jusqu'à fin avril, plus aucun train sur la ligne Tours-Loches

Le temps de rénover les voies.

Le chantier a été annoncé depuis plusieurs mois et il entre dans sa phase la plus active à partir de ce lundi 1er avril : afin de remplacer 10 500 traverses de bois qui maintiennent les rails de la ligne TER Tours-Loches, le trafic est totalement interrompu dès ce lundi 1er avril et jusqu'au 29 avril. Plus aucun train ne circulera entre les deux gares.

Chantier à 3,8 millions d'euros décidé par la région Centre-Val de Loire, ce plan vise à sécuriser la circulation des TER dans l'attente de travaux plus massifs prévus à l'horizon 2022 afin de rendre le train plus compétitif sur cette liaison, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il aille plus vite. La question d'y faire rouler des rames à hydrogène est même évoquée par certains en remplacement du diesel actuel.

En attendant, des bus vont remplacer les TER matin, midi et soir pour desservir les gares de la ligne. Ils partiront de Tours et Loches mais aussi de Montbazon. Les horaires complets sont disponibles ici.

A noter qu'en mai il y aura encore des travaux sur la ligne, mais seulement la nuit, donc sans incidence sur la circulation des trains.