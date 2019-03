Attention : 3 chantiers sur l'A10 entre le 1er et le 5 avril

Mais peu de perturbations.

Plusieurs travaux sont prévus pour cette première semaine d'avril 2019 sur l'A10 en Indre-et-Loire. Voici le détail des perturbations qu'ils vont engendrer selon les prévisions de Vinci Autoroutes...

Du lundi 1er avril à 8h au mardi 2 avril à 16h, jour et nuit :



Risque de ralentissement dans une zone en travaux d'1 km située au niveau de l'échangeur de Château-Renault (n°18), en provenance de Bordeaux et en direction de Paris.



Durant 2 nuits (lundi 1er et mardi 2 avril), entre 20h et 7h :



Fermeture de la bretelle de sortie de Sainte-Radegonde (n°20), en provenance de Bordeaux : une déviation est prévue.



Durant 4 nuits (lundi 1er, mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 avril), entre 21h et 6h :



Risque de ralentissement dans une zone en travaux de 3 km maximum située entre les échangeurs de Tours Nord (n°19) et de Tours Centre (n°21), dans les deux sens de circulation.