Obispo face à un public conquis au Vinci

Le reportage photos d'Info Tours

Ce vendredi soir, le concert de Pascal Obispo affichait complet au Vinci avec un public de fans déchaîné et enflammé. Face à ce public, Pascal Obispo, s'est montré généreux avec près de 3 h d'un show très soigné sur le plan des éclairages et bien balancé avec ses 5 musiciens, Romain Bachelard à la batterie, Sam Stoner à la guitare, Olivier Reine aux claviers, Pierre Jaconelli à la guitare et Max Pinto au saxo, au clavier, à la trompette et à la flûte traversière.

Le chanteur a régalé son public dès les premières notes en partageant un tour de chant et en alternant des chansons de son dernier album. Puis se sont succédé des reprises de ses tubes comme "Lucie", chanson dont il a fêté le 23e anniversaire en conviant une véritable Lucie, spectatrice portant ce prénom, sur scène pour y interpréter la chanson.

Les photos de Patricia Pireyre :