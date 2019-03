Rassemblement régional des Gilets Jaunes : la Préfecture prend des mesures d'interdictions

Les rues Nationale et Marceau seront notamment interdites.

Pour la première fois depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes, la Préfecture d'Indre-et-Loire a pris des mesures d'interdiction autour de la manifestation qui doit se dérouler ce samedi 30 mars à partir de 14h à Tours. La raison, un appel au rassemblement régional couvrant les départements limitrophes a été lancé et les services de l'Etat craignent les renforts de casseurs potentiels. Selon la Préfecture, il pourrait y avoir 1000 manifestants ce samedi dans les rues de Tours.

La Préfète d'Indre-et-Loire a donc décidé de prendre plusieurs mesures d'interdiction. Il sera notamment interdit de se rassembler et de manifester rue Nationale, rue Buffon, rue Marceau et rue de Bordeaux. Par ailleurs la vente et le transport de certaines matières sont prohibés également (comme l'essence) ou le port d'objets pouvant servir de projectiles.