Le Tours FC sauve sa peau en toute fin de match

Et le club prend un point.

Ce vendredi soir, on jouait la 28ème journée du championnat de National... et le Tours Football Club recevait les Normands de Quevilly-Rouen à la Vallée du Cher, avec l’objectif de prendre des points pour garder la tête en dehors de la zone de relégation alors que la fin de saison approche dangereusement...



C’est peu dire que la soirée a été complexe pour les hommes de Michel Estevan. Elle a en tout cas très mal commencé avec un but des visiteurs dès... la 4ème minute ! Juste après les Tourangeaux ont fait en sorte de pousser les Rouennais afin de trouver la faille et revenir au score, ce qu’ils n’avaient jusqu’ici pas réussi à faire dans le championnat...



En première période, les deux équipes se sont rendu coup pour coup sans que l’on observe de nouveau but. On retiendra la sortie d’Abdallah sur blessure à la demi-heure de jeu. En deuxième mi-temps, les Tourangeaux ont continué à se créer des occasions, parfois assez franches, tandis que Quevilly restait tenu en échec par une défense devenue efficace après son erreur au coup d’envoi de la rencontre.



L’obstination a fini par payer côté Ciel et Noir : alors qu’on approchait dangereusement du coup de sifflet final, Corentin Jacob a mis le ballon au fond des filets dans la foulée d’un corner qui n’avait pas abouti. Le score n’a plus changé, Tours repart donc avec un nul 1-1 contre le 11ème. Cela ne fait pas vraiment ses affaires car le club est 15ème et premier relégable, avec un point de moins que Dunkerque vainqueur à Laval.



De la 13ème à la 16ème place, 4 équipes se tiennent en deux points (Concarneau, Dunkerque, Tours, Marignane). Dans une semaine le 5 avril Tours ira à Boulogne (8ème) avant de recevoir Bourg-en-Bresse actuel 12ème le 12.