StorieTouraine, 29/03/19 : plainte à cause de l’amiante sur 2 îles de Tours, recherche de bénévoles pour le Sidaction...

On parle aussi d’une soirée spéciale autour du nouveau film de François Ruffin.

La StorieTouraine c’est un résumé quotidien de l’info tourangelle... Et on la met à jour dès que l’actualité évolue. Voici l’édition de ce vendredi :

Une plainte à cause de l’amiante...

C’est une plainte contre X, mais elle préoccupe nettement la ville de Tours, l’Etat et la Métropole... Ce vendredi un avocat a lancé une procédure pour non-respect de la réglementation sur les déchets dangereux, en raison d’expositions d’agents à de l’amiante sur l’Île aux Vaches et l’Île Aucard, deux îles de la Loire à Tours. Ces expositions se sont déroulées sur un temps long : 2008 à 2012, sans protection particulière, de quoi entraîner des répercussions sur leur santé car cette matière est très dangereuse (rappelons qu’il faut de nombreuses précautions pour l’extraire de bâtiments en rénovation, par exemple).



Un des agents souffre d’un cancer reocnnu comme lié à l’amiante; 8 autres ont reçu une attestation d’exposition. L’objet de la plainte lancée par les victimes avec le soutien de la CGT est de déterminer les responsabilités dans cette affaire. Tours a des puits de captage d’eau sur ces îles, l’Etat dispose de terrains... La procédure pourrait être longue.

2 ans de prison pour le braquage d’une boucherie...

Un jeune de 20 ans surnommé « le Ninja de Loches » en raison de délits exercés avec une certaine fougue a été condamné cette fin de semaine à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Tours. Il comparaissait pour le braquage d’une boucherie en février 2018. Accompagné de son frère et de la petite amie de l’adolescent, ils avaient dérobé 1 200€ à l’aide d’une arme et d’un couteau. L’homme avait déjà été remarqué pour un saccage de la Maison de l’Emploi de Beaulieu-lès-Loches et différents vols.

Qui veut être bénévole pour le Sidaction ?

L’association Centre LGBTI de Touraine se mobilise chaque année pour le Sidaction, cet événement organisé le 1er week-end d’avril afin de récolter des fonds en faveur de la lutte contre le Sida. A Tours, des animations sont prévues le samedi 6, avec un stand devant le LCL de la Rue Nationale de 10h à 18h pour informer les passants et obtenir des dons. Le Planning Familial sera également présent. Si vous voulez être bénévole pour cette opération solidaire et de prévention, contactez le 02 47 54 24 79 ou contact@centrelgbt-touraine.org.

Le nouveau film coup de poing de François Ruffin...

Après le documentaire césarisé Merci Patron, le journaliste François Ruffin devenu entre temps député de la France Insoumise sort un film revendicatif baptisé J’veux du Soleil. Il sera projeté à Ste-Maure-de-Touraine dimanche 21 avril à 17h Salle Patrice Leconte, à l’initiative du réseau Ciné Off et des Gilets Jaunes de Ste-Maure-de-Touraine qui organiseront un échange avec la salle autour de la projection. Tarifs : entre 4€ et 7€.

Un match à l’extérieur, deux matchs à domicile...

Ce vendredi soir le TVB va à Toulouse à 20h. Rappelons que les volleyeurs tourangeaux sont assurés de finir premiers de la saison régulière de Ligue A, quels que soient leurs résultats à son issue.



De leur côté les handballeuses de Chambray reçoivent Nantes à 20h30 avec l’objectif de gagner : il leur manque encore une victoire pour obtenir leur trick de qualification pour les play offs du championnat de LFH.



Et puis en foot, 28ème journée de National : Tours reçoit Quevilly à 20h à la Vallée du Cher. Un club toujours en quête de succès pour rester en dehors de la zone de rélégation.