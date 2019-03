Pour l’Acte XX, Tours redevient lieu de rassemblement régional des Gilets Jaunes

Avec manifestation en centre-ville.

Apès un Acte XVIII qui s’est confondu avec la Marche pour le Climat et un Acte XIX axé sur la défense d’Ambre et Franck - un couple de manifestants interpellé pour avoir ramené chez lui des objets du restaurant le Fouquet’s des Champs Elysées - les Gilets Jaunes vont reprendre le cours de leur mobilisation pour plus de démocratie, plus de pouvoir d’achat, plus de mesures sociales ou contre la politique globale du président Macron.



Comme le 2 février, Tours a été désignée capitale régionale pour cet Acte XX, cela veut dire que l’on peut s’attendre à voir du monde du Maine-et-Loire, du Loir-et-Cher, de la Vienne, des Deux-Sèvres ou encore de la Sarthe. Combien ? Cela reste la grande inconnue. Il y a deux mois, en plein Grand Débat, elles étaient entre 2 et 3 000 personnes à arpenter le centre-ville... Entre temps la mobilisation s’est un peu effritée, les rassemblements locaux mobilisant autour de 200 à 500 personnes, aussi parce que certaines partaient dans d’autres rassemblements régionaux ou à Paris.



Bref, pas de chiffre précis à annoncer mais sans doute plusieurs centaines de manifestantes et de manifestants, voire autour d’un millier. Il faut naturellement s’attendre à une coupure du tram en centre-ville (Gare-Choiseul) et à des difficultés de circulation Place Jean Jaurès, autour de la gare, sur l’Avenue de Grammont ou dans l’hyper centre.

Aucun parcours n’a été déposé en préfecture, ni aucune déclaration. Néanmoins à la différence d’autres villes (comme Rouen), les autorités tourangelles n’ont pas décidé de mesures d’interdiction. Nous n’avons pas d’informations sur l’ampleur du dispositif de sécurité prévu, ce dernier avait été considérablement allégé ces dernières semaines mais il pourrait de nouveau être conséquent, surtout autour du commissariat de la Rue Marceau.



Si un premier rendez-vous des Gilets Jaunes est programmé en fin de matinée Place Velpeau, la manifestation en elle-même débutera vers 14h Place Jean Jaurès. Elle pourrait se terminer 2 à 3h plus tard au minimum. Les commerces resteront ouverts, et la ville prévoit de les informer en temps réel par mail ou SMS de l’évolution de la situation. La manifestation Mon Sang pour les Autres prévue à l’Hôtel de Ville a été décalée : elle n’aura pas lieu toute la journée mais juste le matin de 9h à 12h30. A noter aussi que les poubelles restant sur le trottoir seront enlevées et que plusieurs secteurs seront interdits au stationnement (en particulier aux abords de la préfecture d’Indre-et-Loire).