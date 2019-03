Industrie, transport et foot : 3 événements tourangeaux pour trouver du travail en avril

A Tours et Joué-lès-Tours.

En Touraine il y a quasiment des forums de recrutement toutes les semaines... Dans les prochains jours, en voici trois qui pourraient vous intéresser dans le département...

La caravane du French Fab :

Le French Fab c’est une tournée destinée à promouvoir les métiers de l’industrie et elle va s’arrêter Place Anatole France à Tours ce mardi 2 avril. Vous pourrez découvrir des secteurs qui cherchent de la main d’oeuvre en ce moment, faire des expériences en immersion dans une usine grâce à un casque de réalité virtuelle (le matin) ou passer des entretiens pour des offres d’emploi sur rendez-vous l’après-midi. Pour cela il faut s’inscrire en cliquant ici.

La Semaine du Transport et de la Logistique :

Un autre secteur qui recherche souvent du monde c’est celui du transport de marchandises ou de la logistique dans les entrepôts. Une semaine lui est dédiée en ce début de mois d’avril avec un événement programmé sur le Boulevard Heurteloup de Tours ce jeudi 4 à partir de 13h30 et jusqu’à 117h30. L’événement se fera en présence de professionnels du transport en commun de voyageurs, du BTP, du transport de marchandises ou d’ambulanciers. Et pour vous rendre compte des métiers, tout le monde viendra avec son véhicule. L’événement est gratuit et sans inscription préalable.

Foot et emploi :

On connaissait l’événement de la 4S de Tours pour recruter autour de matchs de tennis de table, en voici un autre à Joué-lès-Tours, autour du football. Le genre d’endroit où on peut venir avec un CV et un ballon. Ce rendez-vous est prévu le 25 avril - un jeudi - au Palais des Sports Marcel Cerdan. Baptisé Deux étoiles pour l’emploi (en référence à notre deuxième titre de champions du monde) il se déroulera de 14h à 17h30 avec des stands d’entreprises en recherche de main d’oeuvre mais aussi des conseils pour réussir votre recherche d’emploi et des ateliers autour du foot. L’idéal est de vous inscrire dès maintenant auprès des équipes de Pôle Emploi car le nombre de places est limité.