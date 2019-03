[#RE-MIAM] Ces sushis sont définitivement les meilleurs de Tours

On les trouve près de la gare.

Vous connaissez sans doute déjà notre rubrique #MIAM essentiellement consacrée aux nouveaux restaurants tourangeaux, ou à l'actualité gastronomique du département. Quand on découvre une table, en général, on s'y rend peu de temps après l'ouverture. Mais qu'est-ce qu'il se passe après ? Est-ce toujours aussi bon, ou pas ? La cuisine (et les prix) ont-ils évolué ?

Parce que le monde de la restauration est en perpétuel mouvement, et que l'on est toujours plus exigeant lors d'une nouvelle visite, régulièrement, nous vous proposerons une seconde critique dans des restaurants que nous avons testés quelques mois plus tôt. Des endroits où l'on a eu envie de revenir... pour le meilleur ?

Qu’on aime ou pas le poisson cru, difficile de résister aux sushis, makis et autres spécialités venues du Japon. Saumon, thon, avocat, fromage... Les recettes sont au moins aussi nombreuses que les établissements qui en proposent. A Tours, en caricaturant un peu, on trouve des sushis à tous les coins de rue. Mais des bons sushis, c’est un peu plus compliqué...



Car souvent les sushis nous viennent de grandes chaînes de la restauration rapide. Même confectionnés sur place en raison des matières premières utilisées qui se conservent peu, le goût n’est pas toujours à la hauteur malgré des prix élevés.



Cela dit, à Tours, on a la chance d’avoir des artisans passionnés du produit. Zen en fait partie. Ce petit restaurant japonais est situé à moins de 5 minutes à pied de la gare, en face du cinéma CGR Centre. Accueil agréable, tempo cool (pas trop bruyant), lumières chaleureuses, tables en bois clair... L’établissement de taille modeste est un bon spot pour un repas à deux ou à 4, par exemple.



Sur la carte, on retrouve tous les classiques du restaurant à sushis, des makis saumon-avocat aux brochettes de boeuf au fromage en passant par la soupe miso. La préparation se fait quasiment sous vos yeux. La différence se fait au goût : un poisson fondant, un riz à la cuisson parfaitement maîtrisée, une soupe savoureuse... On connaissait l’adresse, et on s’est dit qu’il était temps de la chroniquer. Avec une mention spéciale pour la petite salade d’accueil avec du thon rouge mariné (juste un hic : la tomate cerise en fin d’hiver qui n’a rien à faire là), et pour la revisite du tiramisu en dessert avec une version thé vert.



Ne soyez pas surpris, les prix sont élevés : il faut en moyenne comptez entre 20 et 30€ pour les plateaux servis avec accompagnements, mais en prenant le temps de savourer il y a de quoi faire un bon repas (et c'est possible d'emporter).