StorieTouraine, 28/03/19 : crèches mobilisées à Tours, hausse de la délinquance en gare, une murder party dans le Vieux-Tours...

On revient aussi sur la mobilisation syndicale au CHU.

La StorieTouraine c’est un résumé quotidien de l’actualité tourangelle mis à jour dès que l’informations évolue...

La manif des crèches...

Ce jeudi de nombreuses crèches d’Indre-et-Loire ont fermé leurs portes à l’appel du collectif « Pas de bébé à la consigne. » Une journée de grève nationale pour dénoncer une nouvelle norme envisagée : un espace de 5,5m² nécessaire pour chaque enfant dans une structure, contre 7m² aujourd’hui. 200 personnes (personnels et parents) ont manifesté devant la préfecture. Une délégation sera reçue en fin de journée.

Quelle délinquance dans les gares ?

Selon un chiffre communiqué par la SNCF, 199 faits de délinquance ont été recensés dans les gares tourangelles en 2018, soit 30 de plus qu’en 2017. Stations les plus fréquentées du département, Tours et Saint-Pierre-des-Corps sont naturellement les plus touchées. Il s’agit surtout de vols mais aussi des dégradations en gare ou sur les quais et quelques agressions.

Condamnation de deux voleurs de téléphones...

Ce mercredi, le tribunal de Tours a condamné deux hommes accusés d’avoir mené une série de vols de téléphones dans un supermarché de Ste-Maure-de-Touraine. Âgés d’une trentaine d’années ils avaient été interpellés lundi après-midi en flagrant délit alors qu’ils tentaient de cacher la marchandise dans un sac modifié. Au total ils auraient dérobé 11 téléphones portables. Leurs peines : 4 mois de prison ferme pour l’un (+ 4 mois à cause d’un sursis résultant d’une précédante condamnation), 5 mois avec sursis pour l’autre.

Face à face direction / syndicats au CHU de Tours...

Ces dernières semaines, les sydnciats du CHU de Tours se sont de nouveau mobilisés dans le but de dénoncer les suppressions de postes ou la dégradation des conditions de travail au sein de l’hôpital. Ce jeudi, Sud Santé annonce l’organisation d’un rendez-vous avec la directrice de l’établissement pour évoquer différents points, la question des remplacements d’agents absents faisait par exemple partie de l’ordre du jour.

Un jeu de rôle dans le Vieux-Tours...

Ce vendredi, le Camden accueille une Murder Party avec l’association A Tours de rôle. Le thème de ce jeu : « entre parfaits gentlemen ». Deux familles, deux équipes, deux clans (siciliens et irlandais) s’affronteront de 20h à 23h30 dans une ambiance « années 30 » selon les organisateurs. Et vous pouvez venir en tenue de gangster si vous voulez tant qu’elle reste correcte !