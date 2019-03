Un changement de cap pour le projet du Haut de la Tranchée ?

La mairie de Tours serait prête à revoir ses plans.

Annoncé fin 2018, le projet de reconfiguration du Haut de la Tranchée envisage la reconstruction de l’école Victor Hugo, l’aménagement d’un parking à étages, la construction de logements et commerces + la reconfiguration éventuelle de l’ancienne mairie. La société Icade a été désignée par la ville pour s’occuper de tout ça, avec une annonce : elle reversera 6,4 millions d’euros à la municipalité… L’objectif est de débuter les travaux en 2021 et de les achever 5 à 6 ans plus tard.

Depuis que l’équipe du maire a dévoilé ses plans, des riverains se mobilisent : si le maintien d’un séquoia remarquable sur le site n’a même pas fait débat (il était prévu), la construction du parking et la nouvelle école ont soulevé questions et oppositions. Parmi les critiques : le maintien de la séparation des écoles maternelles et élémentaires (une de chaque côté de l’Avenue du Mans avec traversée dangereuse entre les deux pour les familles) ou encore la proximité du parking et de l’établissement scolaire entraînant manque de lumière et exposition à la pollution pour les enfants.

Un projet de regroupement des deux écoles

Ce lundi soir, les riverains et les élus se sont retrouvés en réunion publique pour échanger sur le dossier… Jusqu’ici, l’association du quartier déplorait un manque d’écoute de la municipalité, son représentant John Williams évoque désormais « un tournant » : « nous avons une centaine de membres dont plusieurs parents d’élèves et on est pris au sérieux. »

Le périmètre du projet

Cette soirée a été l’occasion d’avancer leurs arguments pour l’évolution du projet : « nous proposons de regrouper les écoles maternelles et primaires sur le site de l’actuel parking relais. Nous estimons qu’il faudrait 5 000m² or il y en a 6 000, c’est suffisant. Ça libérerait par ailleurs les 2 800m² de l’école maternelle de l’autre côté de l’Avenue du Mans où on pourrait construire des logements » souligne John Williams. L’homme a présenté son scénario à Icade qui se serait dit intéressé, sans changer les conditions financières du chantier.

Transférer le parking relais Tranchée à Jemappes

Mais alors que deviendrait le parking relais et ses 160 places à proximité du tram Tranchée ? Pour John Williams, les véhicules peuvent très bien aller à 800m de là au parking Jemmapes situé près de la station Trois-Rivières. Il compte 250 places mais « seulement 75 occupées en moyenne. » Sa reconversion figure d’ailleurs dans la liste de l’Appel à Projets Innovants récemment lancé par la ville. L’hypothèse de ce transfert condamnerait de facto le projet de parking silo à étages mais les riverains souhaitent quand même conserver un espace de stationnement pour les commerces.

Face à toutes ces remarques, le maire de Tours la joue optimiste : « cette association est plutôt constructive, c’est super agréable. Ils ne sont pas d’accord avec tout mais sont force de propositions et de discussions. »

Des riverains dans le jury du concours d'architectes ?

Sur leurs idées, Christophe Bouchet se dit ouvert, en particulier pour le regroupement des écoles : « on est en train de l’étudier. Ce n’est pas impossible. Être au même endroit peut être un bénéfice, néanmoins nous devons concerter parents d’élèves et corps enseignant pour voir si c’est aussi conforme à leurs souhaits. Je dois vérifier que tout le monde est sur la même longueur d’ondes. » L’élu envisage également une évolution du projet de parking : « on va étudier le sujet avec le service mobilités. »



Ces nouvelles études devraient aboutir dans les prochaines semaines, sans retarder le calendrier initial du projet. « Le calendrier ne change pas » confirme Christophe Bouchet. Le concours d’architectes doit être lancé dans l’année par Icade, peut-être avec la présence de riverains dans le jury « pour pouvoir faire avancer les choses intelligemment avec eux. »

