Une victoire à l’arrachée pour les basketteurs tourangeaux

Le reportage photo d’Info-Tours.fr.

L’UTBM enchaîne et c’est bon signe. Après son succès à Besançon il y a quelques jours, le club entraîné par Pierre Tavano s’est de nouveau imposé ce mardi soir contre Kaysersberg et ce à domicile, à Monconseil...



La victoire a été complexe, acquise aux forceps (85-83, 45-43 à la mi-temps) mais ce second succès est essentiel dans cette deuxième phase du championnat de Nationale 1. Pour pouvoir participer aux play offs, les basketteurs tourangeaux doivent impérativement engranger un maximum de succès. Le prochain match est prévu dès samedi, à Feurs.

Voici les photos de la rencontre par Philippe Maitre :