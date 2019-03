StorieTouraine, 26/03/19 : règlement de comptes au Beffroi, le défi des basketteurs tourangeaux, grande opération nettoyage des bords de Loire...

On parle aussi du projet de classe de mer d’une école larichoise.

La StorieTouraine vous résume l’info tourangelle, un article mis à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Règlement de comptes Avenue de l’Europe…

D’après la NR, la situation était tendue lundi soir dans le quartier du Beffroi à Tours. Plusieurs personnes en sont venues aux mains sur la route en bloquant la circulation. Un blessé est à déplorer, victime d’un tir d’une arme pouvant ressembler un flashball. Il était environ 17h45. L’auteur du tir a pris la fuite.

Ouverture d’un procès d’assises à Tours…

Jusqu’à ce mercredi, les assises d’Indre-et-Loire jugent un homme de 34 ans poursuivi pour avoir menacé, frappé et retenu le patron et l’employé d’un kebab de la Rue du Commerce de Tours en septembre 2013. Lors d’un premier procès où il était absent il avait été condamné par défaut à 8 ans de prison. Quatre autres personnes impliquées avaient elles écopé de 4 à 15 ans de réclusion.

Condamnation pour violences à Beaumont-en-Véron…

La semaine dernière, un homme de 29 ans s'est montré agressif et menaçant avec son ex malgré leur séparation depuis plusieurs années. Et ce à deux reprises. Il lui a d’abord lancé une cartouche avant de la menacer avec un couteau. Ce en deux jours alors qu’il n’avait pas le droit de l’approcher. Il a été condamné à 8 mois de prison par la justice après son interpellation par les gendarmes de Chinon.

Accident Boulevard Pompidou à Tours / St-Pierre-des-Corps…

Il a eu lieu ce mardi matin près de l’accès à l’A10 et a fait deux blessés légers. La circulation a été perturbée le temps de l’intervention des secours.

L’UTBM et son nouveau défi…

Quelques jours après une victoire à Besançon, l’UTBM reçoit Kaysersberg ce mardi à Monconseil dès 20h. Les basketteurs tourangeaux doivent assurer un maximum de victoires dans la 2ème phase du championnat de Nationale 1 afin d’espérer une participation aux playoffs. L’entrée est à 8€ et 5€ pour les étudiants.

Un match de tennis de table déplacé…

Suite à une sélection du jeune tourangeau Lilian BARDET pour l'Open de France du Circuit Mondial Junior, le match de la 4S de Tours contre Miramas a été avancé au Mardi 2 Avril – 19H30. Toujours à domicile dans le quartier Tonnelé.

Ce match pourrait être l'occasion parfaite de valider le maintien du club en Pro B à 4 journées de la fin du championnat.

Un loto pour partir à la mer…

L’école Paul-Bert emmènerait bien tous ses élèves en classe de mer cette année. Pour ça, l’établissement de la ville de La Riche cherche des fonds. Un loto est organisé ce dimanche 31 mars dans l’après-midi à la salle des fêtes de La Riche. Une cagnotte en ligne est également disponible via ce lien.

Le retour des événements Run Eco Team…

Pour rappel ce sont des marches ou courses pendant lesquelles on ramasse les déchets sur le chemin avec sacs poubelle et gants. Une marche de 5km est organisée ce dimanche dès 10h sur les bords de Loire au départ de la Place Anatole France. Infos sur Facebook ici.