StorieTouraine, 25/03/19 : fausse alerte obus à La Riche, directrice d’école retenue à Sonzay, corps repêché à Tours, bilan définitif du Téléthon 2018…

On parle aussi d’un procès insolite : celui de la Mort.

La StorieTouraine vous résume les infos essentielles de la journée en Indre-et-Loire, et on la met à jour dès que nécessaire.

Un « obus » découvert à La Riche…

Les forces de l’ordre ont sécurisé une carrière de La Riche ce lundi matin suite à la découverte d’un objet signalé comme un obus qui aurait pu dater de la seconde guerre mondiale. Les démineurs de La Rochelle ont été appelés pour neutraliser l’engin… mais ça n’a pas été nécessaire. Il s’agissait finalement d’une amphore en céramique (une sorte de vase). Le périmètre de sécurité mis en place autour de l’entreprise Saint Georges Granulat a été levé à la mi-journée.

Manifestation dans une école à Sonzay…

D’après la NR, la directrice de l’école de Sonzay a été retenue dans son bureau dès 8h30 ce lundi matin, par des élus et parents d’élèves souhaitant protester contre la fermeture d’une des 7 classes de l’établissement à la rentrée. Une trentaine de personnes, déjà mobilisées ces dernières semaines, ont participé à cette action. Une pétition a également été lancée. Et d’autres actions pourraient avoir lieu selon le journal.

L'enseignante dit comprendre la mobilisation tout en déplorant catégoriquement la méthode employée.

Un corps repêché dans le Cher…

La NR évoque également un corps repêché ce midi dans le Cher, à proximité de l’Île Balzac. C’est le passager d’un train qui traversait la rivière qui a donné l’alerte. Une enquête est ouverte. Il s’agirait d’un homme d’une quarantaine d’années.

Précision après la publication des résultats des lycées…

Lors de la publication des données évoquant les résultats des lycées tourangeaux il y a quelques jours, nous avons cité plusieurs établissements avec différents chiffres, dont un évoquant le fait que le lycée des métiers Beauregard de Château-Renault était en dessous des attentes du ministère. Sa direction a souhaité réagir :

« Un certain nombre d’élèves affectés en lycée professionnel en classe de seconde démissionnent pour partir en apprentissage (ce n’est pas propre au lycée Beauregard). Par contre l’éloignement du lieu d’habitation de nos élèves est un facteur déterminant impactant lourdement notre établissement. En effet, ceux qui habitent Tours souhaitent trouver un établissement plus proche, le trajet en car étant contraignant (tous ne pouvant être accueillis à l’internat). D’autres intègrent la vie active dès l’obtention de leur certification intermédiaire (CAP ou BEP). (...) Je souhaite rappeler les résultats au Bac pro 2018 : 84.5 % de réussite avec 48% de Mentions, en régulière augmentation depuis 2015, avec des taux supérieurs de 6% aux taux attendus en bac pro MEI et MELEC ! Le taux de mentions est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale sur tous les domaines et de 10 points sur les bacs pro cités plus haut. »

Le bilan définitif du Téléthon 2018…

709 981€ ont été rassemblés en Indre-et-Loire lors du week-end de fête au profit de l’AFM début décembre et dans les semaines qui ont suivi via Internet. 442 135€ de dons ont été obtenus pour la lutte contre les maladies rares via le 36 37 et le web, 267 826€ via les actions de terrain. Satisfaisant pour l’antenne locale de l’association mais en baisse (28 000€ de moins qu’en 2017). Au niveau national, 86 millions d’euros ont été rassemblés.

Lors du Téléthon 2018 à Notre-Dame-d'Oé...

Autre action solidaire…

…Le Dîner des Chefs au profit de la Ligue contre le Cancer d’Indre-et-Loire. 220 personnes ont mangé à St-Cyr-sur-Loire le 19 mars, de quoi rassembler plus de 32 000€ pour la recherche et les malades. Les Chefs : Olivier Arlot, de O&A, Frédéric Arnault, de la Maison Tourangelle, Dider Edon, des Hautes Roches, Nicolas Léger, Patissier-Chocolatier et François Chevalier, traiteur. Prochaine édition en 2021.

Des Tourangelles championnes de France…

En l’occurrence les hockeyeuses des Remparts de Tours. Elles ont remporté le titre ce dimanche sur leur glace. Elles devancent, Evry, Chamonix et les Rafales d’Occitanie contre qui elles bataillaient dans le carré final.

Tours cartonne à la télé…

Ce week-end le journaliste Jean-Baptiste Boursier – qui a exercé à Tours – présentait un numéro de Dimanche en France tourné à Tours et il a réalisé la meilleure audience depuis le lancement de son émission avec 580 000 personnes devant leur poste soit 5,9% de part de marché. Vous pouvez revoir le programme sur France.tv.

Le procès de la Mort…

Il est organisé mercredi par les étudiants de la fac de Tours membres de l’association Tours Eloquence. A voir à 18h sur le site universitaire des Deux-Lions.