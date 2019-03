La LGV bloquée à Vendôme, gros retards de trains entre Paris, Tours et Bordeaux

Jusqu'à 3h.

Le trafic TGV est très, très perturbé depuis la fin de matinée sur l'axe Paris-Tours-Bordeaux... C'est la conséquence d'une manifestation sur les voies en gare de Vendôme-Villiers dans le Loir-et-Cher : près de 200 salariés d'une entreprise ont envahi les rails. Cette société sarthoise actuellement en redressement judiciaire avait marqué l'intérêt d'un repreneur... mais ce dernier ne donne plus de nouvelles alors que le tribunal de commerce est censé se prononcer sur l'avenir de l'activité ce mardi 26 mars.

Ce sont donc des salariés en colère qui sont descendus des quais et bloquent le trafic, sans que l'on sache pour l'instant jusqu'à quand.

A St-Pierre-des-Corps, les TGV affichent entre 1h et 3h de retard, y compris vers Lille, Strasbourg ou Lyon. Un train est resté bloqué à quai une bonne partie de la matinée, avant d'être dérouté via Orléans et la ligne classique pour rejoindre la capitale. Certains voyageurs ont changé de train pour avancer plus vite. La gare de Paris Montparnasse est également affectée avec environ 2h de retard pour les trains devant rejoindre la Touraine, Poitiers, Bordeaux ou le Pays Basque.