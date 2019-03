2h38 pour relier Amboise et Tours en nageant dans la Loire

Avec des palmes.

C'est une sacrée course qui s'est déroulée ce dimanche entre l'Île d'Or d'Amboise et le Pont de Fil de Tours... 108 concurrent.e.s se sont lancé.e.s dans la descente de la Loire à la nage avec palmes, un peu moins que l'an dernier où ils étaient 130 mais l'exploit reste particulièrement notable en cette saison encore incertaine avec de l'eau froide et du vent.

De retour en 2018 après une dizaine d'années d'absence, cette épreuve athlétique et insolite consiste à parcourir 23km dans le fleuve, une trentaine d'éditions avaient également eu lieu depuis les années 70. C'est le club Tours nage avec palmes qui l'organise.

Outre les palmes, les participant.e.s pouvaient être équipé.e.s de tubas ou de flotteurs. Ils et elles sont partis à 12h30 et 12h45, en deux vagues. L'épreuve était accessible dès 17 ans, C'est un Français qui s'est imposé en 2h38 devant un Belge arrivé 1 minute plus tard. Puis 2h40 pour un Toulousain qui termine au pied du podium. La première femme est une Tourangelle de 19 ans qui s'impose en 2h48. En moyenne les participants avaient une quarantaine d'années.

Voici les photos de l'arrivée par James Techer :