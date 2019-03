Vol au Fouquet's : les deux Gilets Jaunes tourangeaux en comparution immédiate samedi

Après leur arrestation jeudi.

Une semaine après les dégradations du célèbre restaurant parisien le Fouquet's sur les Champs-Elysées, deux personnes se retrouvent devant la justice ce samedi 23 mars : un couple de Gilets Jaunes tourangeau (Ambre et Franck). Ils sont accusés d'avoir volé des éléments de l'établissement. Arrêtés jeudi matin à leur domicile, ils ont été identifiés par la gendarmerie suite à la publication de photos sur Facebook, la jeune femme posant avec un tabouret ramené de Paris après l'Acte XVIII du mouvement. Des proches avaient pourtant conseillé de retirer rapidement les clichés.

Prévenus par la gendarmerie, les policiers parisiens sont venus interpeller la jeune femme avec son compagnon jeudi matin dès 8h aux portes de l'agglomération tourangelle, avant de ramener les deux jeunes gens dans la capitale pour des interrogatoires dans les locaux du commissariat du Ier arrondissement.

La garde à vue a été prolongée pour la journée de vendredi, et on apprend ce samedi que les deux militants très impliqués depuis le 17 novembre (où on les décrit comme pacifistes et modérateurs) sont convoqués devant le tribunal dès ce week-end. Ils devront s'expliquer sur la présence du tabouret mais aussi de couverts à leur domicile. Selon leurs proches, ils n'auraient pas participé aux violences et ne se seraient pas non plus rendus coupables de vol, ils pourraient même avoir reçu un accord tacite d'un membre du personnel du Fouquet's pour emporter les objets.

Depuis la révélation de l'arrestation, de nombreux messages de soutien ont été publiés sur les réseaux sociaux. Notons que le couple a la possibilité de demander un délai pour affiner sa défense.

On rappellera également que la jeune femme a été placée en garde à vue 10h mercredi pour une action à La-Ville-aux-Dames, une interpellation qui avait déjà entraîné bon nombre de commentaires hostiles aux forces de l'ordre. Néanmoins, les deux affaires n'auraient pas de lien entre elles.