Le portrait robot de l'industrie en Centre-Val de Loire et en Touraine

Un secteur avec de moins en moins d'emplois.

Ce vendredi et ce samedi le Vinci de Tours accueille le salon Made in Val de Loire, événement qui met notamment en avant les entreprises industrielles de la région à l'occasion de la Semaine de l'Industrie.

En parallèle, l'INSEE a publié une étude sur l'industrie dans la région depuis 1989... Voici ce qu'on y apprend :

150 000 personnes travaillent dans l'industrie en Centre-Val de Loire

C'est environ 20% du total des emplois de la région

En revanche en 1989, cette proportion était plus importante : pratiquement 30%

Historiquement l'Indre-et-Loire n'est pas un département industriel. Le nombre d'emplois dans les usines y est pratiquement égal à la moyenne nationale : 23% il y a 30 ans, 10 points de moins selon les données compilées par l'INSEE en 2017. Néanmoins, des secteurs y sont plus représentés qu'ailleurs comme la production et distribution d'électricité ou gaz, la fabrication de produits informatiques et optiques, la réparation et installation de machines et équipements, l'industrie pharmaceutique et la gestion des déchets.

En Centre-Val de Loire, voici les secteurs industriels qui emploient le plus de monde :

Alimention

Métallurgie

Caoutchouc-plastique

Fabrication de machines

Réparation et installation de machines

Fabrication de matériel de transport

Electricité-gaz

Industrie pharmaceutique

Travail du bois-papier et imprimerie

Dans la région, 9,6% des activités industrielles n'ont pas de salarié, 7,5% emploient une à 9 personnes, 14,6% entre 10 et 19 personnes, 13,5% moins de 50 personnes mais plus de 20, 54,8% ont plus de 50 personnes dans leur effectif.

En Touraine, on compte 21 400 emplois industriels (fin 2017), 56,4% avec plus de 50 salarié.e.s.