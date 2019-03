Une étape du Tremplin des Talents à Tours

Les photos d'Info-Tours.fr.

Pour la première fois la sélection du tremplin des talents a fait escale à Tours cette semaine. Sous l'impulsion de Nello et David Deshayes (2way Productions), le créateur de la tournée Christian Lebon était au cabaret pour accueillir cette première édition, une autre se déroulera le vendredi 6 septembre.

Devant une salle comble et 8 membres du jury (dont le chanteur Anthony Fraysse ou la représentante de la SACEM Lorène Moreau) Christian Lebon a présenté en chanson mais aussi avec beaucoup d'humour les 8 jeunes talents avec une première partie d'auteurs interprètes, série dans laquelle 2 candidats se sont affrontés et au vote final c'est la jeune Héloïse avec son titre « 21 » qui remporta le suffrage du jury mais aussi celui du public.Le jeune rappeur de 14 ans Ghostson s'est aussi fait remarquer.

En deuxième partie 6 candidats s'affrontèrent, allant de la magie à l'interprétation mais aussi le transformiste avec une superbe Emily Kiorballs qui chanta (en playback avec la voix de Beyonce) la chanson du film Dreamgirls « Listen ».

Le choix du jury et du public fut un peu plus difficile : Carole, avec une superbe interprétation et un véritable potentiel artistique remporta la première place avec la chanson de Lady Gaga « Shallow » du film A Star is Born. Pour le final de cette première édition du tremplin, se sont deux jeunes talents eux-mêmes, mais déjà confirmés, Anthony Fraysse et Bruno Moneroe qui ont interprété tout en nuance et émotion la chanson de Charles Aznavour « Comme ils disent ». La suite de cette belle aventure est programmée pour les demi-finales en octobre dans un cabaret parisien et la grande finale aura lieu en janvier 2020 sur une grande scène également parisienne

Roger Pichot