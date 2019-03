Patinage artistique : le replay de la Coupe des Châteaux

C'était le week-end du 16 mars.

Pendant que Soline Herbst (National 1) disputait sa première finale en championnat de France B à Cergy-Pontoise et obtenait une encourageante 20ème place sur 30 le samedi 16 mars, le CMPT organisait sa traditionnelle compétition du printemps à Tours : la Coupe des Châteaux, l'occasion pour des compétiteurs régionaux et nationaux venant de diverses régions de France de se rencontrer et de se confronter tout au long de cette journée dans une compétition intense et de bonne tenue pour des jeunes athlètes qui n'ont que deux ou trois occasions de se cotoyer au cours d'une saison et parfois même de tisser des liens amicaux.



Un résultat à souligner pour cette journée : en poussin dames R1 Alizée Roussset obtient sa médaille "préliminaire" et accède ainsi à la catégorie Poussin dames National 2





D'autres résultats transmis par le club :



"Poussin dames R3" : Romane Faignant 1ère / 2



"Avenir dames R3" : Chloé Faignant : 1ère / 2

"Avenir dames R2" : Diane Rousset 3ème / 5 avec médaille "préliminaire".



Dans la catégorie d'âge la plus représentée durant cette compétition

"Minime dames R1" : Blanche Cabanel :1ère / 20 , Lina Gevaudan 6ème / 20 et Lou-Anne Tribouillard 9ème / 20



"Minime dames N3" : Emmanuelle Mekane 1 ère /3

"Minime dames N2" : Camilia Colignon 1ère /1

"Novice dames N3" : Lou-ann Carré 1ère /1



Les 4 meilleures compétitrices de "Nationale 2" se sont confrontées dans une mini compétition interne.

"Novices dames N2" : Servane Brouard 1ère /4, Oana Grimonprez 2ème /4, Marie-Ly Dezael 3ème /4, Sarah Chaumin 4ème /4

"Junior dames R1" : Manon Lemée : 3ème /3

"Junior dames N3" : Yasmine Zribi 3ème /4

" Minime messieurs N3" : Noah Cardonna 1er / 3, Léo Jiang 2ème / 3



Le dimanche était consacré à une "coupe d'improvisation", une première dans le club, ce rendez-vous « récréation » a permis aux patineuses et patineurs d'oublier les exigences d'un programme de « compétition » et de créer leur propre chorégraphie sur une musique tirée au sort..



Les patineuses et patineurs de nos groupes « loisirs », n'ont pas été en reste et ont eux aussi démontré leur capacité de création chorégraphique et leur habilité à patiner. Prochains objectifs : championnat de France et critérium national.

Texte transmis par le CMPT.