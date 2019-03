StorieTouraine, 22/03/19 : jusqu’à 3 ans requis pour le « drive » de la drogue, la CCI Touraine manifeste, lourde défaite du TFC...

On parle aussi du versement du chèque énergie.

Pour un résumé de l'actu tourangelle actualisé en temps réel, le mieux c'est de lire la StorieTouraine...

Fin de procès...

Mercredi et jeudi le tribunal de Tours a jugé 9 hommes accusés d’avoir entretenu un trafice de drogue à Joué-lès-Tours entre 2012 et 2016. Il fonctionnait autour d’un parking où l’on pouvait se servir en cannabis sans descendre de voiture, à la Rabière. Jusqu’à ce qu’il soit stoppé en 2016 avec la saisie de 5kg de drogue et 170 000€ en liquide. Si le procureur a requis un minimum de 8 mois avec sursis et des peines légères pour certains accusés, il a réclamé 4 ans de prison dont 3 fermes pour les deux suspects principaux. Le jugement sera rendu le 23 mai. La défense a demandé la relaxe, dénonçant des faiblesses dans l’enquête, en particulier un manque de rigueur.

Le personnel de la CCI Touraine mobilisé...

Ce jeudi, la CFDT appelait les salariés de la CCI Touraine à manifester devant le siège de la Rue Berthelot pour dénoncer les difficultés financières des chambres de commerce et d’industrie. Le syndicat estime que 2 500 emplois sont menacés en France.



« Les CCI sont aujourd’hui le principal soutien des TPE et PME… et n’auront plus, demain, les moyens d’accompagner leur développement. Qui aidera ces dirigeants en matière de création, d’innovation, d’export... ? La casse du service public risque de pénaliser fortement ces entreprises qui constituent plus de 90 % du tissu entrepreneurial français » explique la CFDT.

Un chèque attendu...

La préfecture d’Indre-et-Loire annonce ce vendredi le versement imminent du chèque énergie, dispositif de soutien aux plus modestes pour financer leurs factures. Au maximum il s’agit d’une enveloppe de 277€, +50€ en un an. Un peu moins de 31 000 foyers tourangeaux en avaient bénéficié en 2018, 70% d’entre eux l’ont utilisé. En Indre-et-Loire ils devraient être 50 000 bénéficiaires à le recevoir entre la fin de ce mois de mars et fin avril. En fonction des critères, la somme sera comprise entre 48€ et 277€.

La nouvelle déconvenue du Tours FC...

Malgré une victoire encourageante contre Concarneau pour la 26ème journée de National, les Tourangeaux ont replongé chez le leader Rodez jeudi soir pour la 27ème journée. Réduits à 10 ils se sont inclinés 3-0, dans un scénario similaire au match disputé contre Chambly, autre équipe du haut de tableau. Cette défaite est pour l’instant sans conséquences au classement, Tours restant 14ème et premier non relégable.

Un nouveau match TVB / Chaumont...

Deux semaines après sa victoire en Coupe de France avec un succès contre Chaumont en finale, Tours reçoit de nouveau les Champenois ce samedi pour la 23ème journée de Ligue A. La rencontre débutera à 20h.